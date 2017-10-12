日本前防衛廳長官愛知和男：台灣應續推文化體育外交

2017-10-12

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本前防衛廳長官愛知和男昨出席「玉山論壇」，並於午宴間發表演講。長年友台的愛知和男表示，台灣充分擁有成為獨立國家的條件，他也體會許多台灣國民擁有獨立思想，但因政治因素遲遲無法實現。他時常思考如何協助台灣，建議台灣持續發展、推動獨特的文化藝術與體育外交。

愛知和男的父親、日本前外務及大藏大臣愛知揆一，曾在台灣失去聯合國席次代表權、退出聯合國時，擔任日本駐聯合國特命全權大使。愛知和男與在場賓客分享表示，當時愛知揆一以大使身分出席聯合國大會，在會中傾力維護台灣代表權，但代表權案投開票後，結果不盡理想，共產中國代表進入聯合國議場，台灣代表周書楷則被迫離開。

當年台灣被迫退出聯合國

愛知父親與周書楷一同離場

當時愛知揆一選擇與周書楷一同離開，獲得日本友台人士高度肯定。愛知和男說，自己也受到這件事的影響，從政至今，仍秉持這份與台灣同進退的思維，從事政治活動。愛知和男提到台灣的處境時說，台灣從國家國土、人口規模及其他條件來看，都充分擁有成為獨立國家的條件，也擁有優良獨特的文化。

愛知和男認為，如果台灣在文化藝術領域能持續推動擁有獨特性的外交，「他國將沒有置喙的餘地」，如在繪畫、音樂、文化等藝術領域，若培養出許多出身台灣的知名人物，台灣以「國家身分」的知名度將在國際社會大幅提升，國際社會也不得不承認台灣是一個國家。

他也說，在體育領域，若台灣選手能在奧運比賽表現優異，必定能成功提升台灣知名度，即使仍受限政治而被稱為「中華台北」，國際上將會認識到「台灣」，這點無庸置疑。據在場賓客轉述，愛知和男演講動人，結束時獲得全場熱烈掌聲。