台灣亞洲區域戰略 蔡提新南向5大承諾

2017-10-12

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文昨出席首屆新南向大型區域對話「玉山論壇」時提出五大承諾，同時宣布成立「台灣亞洲交流基金會」。蔡英文說，新南向政策就是台灣的「亞洲區域戰略」，新南向政策具有高度包容性和區域中其他的合作倡議，包括區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）、一帶一路與印日自由走廊等，「並非彼此競爭」，而是相輔相成。

成立「台灣亞洲交流基金會」

「玉山論壇」昨起舉行兩天會議，邀請多國現任或卸任官員，包括美國小型企業署副助理署長施敏芬、印尼經濟統籌部基礎建設與區域發展部副部長瓦育烏托莫、菲律賓前副總統金勾納、前副總統畢奈、前外長亞塞，印尼前海事統籌部長利查爾、泰國前外交部長皮羅米亞、日本前農林水產大臣玉澤德一郎、前防衛廳長官愛知和男，美國在台協會前理事主席薄瑞光、美國前駐緬甸大使米德偉等與會。

蔡英文說，過去一年是新南向的起步階段，就貿易、投資、觀光、文化等領域開拓許多更密切的合作計畫，相關措施讓新南向國家觀光客成長三十六．七％，貿易增加二十％；留台學生也成長近十％，為下階段互動奠定基礎。

蔡英文也提出五項承諾，一為協助開發人力資源，讓台灣成為亞洲產業人才培育中心；二是分享台灣在石化、ＩＣＴ、醫療等產業發展的經驗；三為政府初步編列三十五億美元策略性貸款資金，透過ＯＤＡ（政府開發援助）模式協助各國公共建設；四為協助中小企業及ＮＧＯ投入新南向；最後則是與理念相近國家深化區域國際合作，以利區域的和平穩定及繁榮發展。

蔡英文也正式宣布，「玉山論壇」將成為常態性會議，集結公私部門菁英定期對話，幫助區域發展。而為此目標，台灣也將成立「台灣亞洲交流基金會」，做為此對話機制主要籌辦與管理組織，同時成為區域領袖、青年代表與ＮＧＯ的交流場域。