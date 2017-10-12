美官員將會我產官代表 談經濟合作

2017-10-12

施敏芬出席玉山論壇 分享美助中小企業拓展海外市場經驗

〔記者彭琬馨、呂伊萱／台北報導〕美國小型企業署副助理署長施敏芬（Michele Schimpp）昨出席首屆玉山論壇，並發表專題演講。玉山論壇發言人、總統府資政蕭新煌轉述，施敏芬向與會來賓分享美國協助中小企業拓展海外市場的經驗，也提到婦女在中小企業中扮演的角色；美國在台協會也表示，施敏芬將與台灣官員、產業界代表會面，討論進一步的經濟合作。

施敏芬昨以「小企業在創新驅動經濟中之大影響」為題發表演講。施敏芬提到美方協助中小企業拓展海外市場的經驗，也觸及台美的合作，同時分享美國小型企業署推動婦女經濟賦權的相關作為。

蕭新煌說，施敏芬會中也提及公共衛生、疾病防治等議題，大方向上「都願意跟我們合作」。

印尼官員向台商招手

論壇來賓也針對區域經濟合作提出建議。印尼經濟統籌部基礎建設與區域發展部副部長瓦育烏托莫表示，印尼基礎建設水準落後其他國家，政府正全力推動基礎建設。

印尼於二○一六年至二○一九年間提出規模三億兩千五百萬美元的二四五項計畫，涵蓋十五個產業領域，其中能源、電力、火車、工業與地產等，是投資最旺盛的產業。印尼政府也設立特殊經濟區，在稅負減免與購地方式上均做出調整，非常希望與台灣企業合作，一同建設印尼。

泰國總商會副主席楊派樂指出，台灣已是泰國很大的投資貿易國，希望繼續鞏固與台灣關係，泰國希望利用其中國與印度之間的地域優勢，扮演樞紐角色。

馬來西亞製造商協會副會長蕭健皓則代表大馬三千多間製造商表示，台灣非常需要和東協有更多貿易安排，也希望和台灣簽訂更多貿易協定，在機械、清真產業、ＩＣＴ、鋼鐵產業自動化等議題進一步合作。

越南醫界盼效法台灣

論壇昨舉辦多場對話，越南胡志明市醫藥大學校長陳葉俊表示，新南向與越南息息相關，例如越南醫療體制還有很多不足，而台灣物美價廉的醫療服務「可以效法」，胡志明市醫藥大學未來應能做為台越間橋樑，「讓台灣能進入越南，越南進入台灣」。

美國在台協會前理事主席薄瑞光出席玉山論壇晚宴演講時也建議，台灣因特殊的國際地位，要促進與他國交流有兩個關鍵，一是要有創意，這點也是所有互動國家都需要的；二是公民社會層面的合作，現今的國際關係不只在外交部與使館間，也在於與智庫及個人等面向的合作，不具挑釁性，也不受任何國家威脅，符合國際潮流。