亞洲盃資格賽 台灣逆轉勝巴林

2017-10-11

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019亞洲盃足球資格賽最終輪，台灣隊昨在雙十國慶日上演逆轉秀，陳柏良在第89分鐘接獲陳昌源長傳，踢進追平球，傷停補時再由前鋒朱恩樂補進1球，終場以2：1奇蹟式的擊退勁敵巴林，全場近萬名觀眾歡聲雷動，台灣目前2勝2敗，6分積分，因同組的土庫曼同時贏球，積分和巴林同為7分，暫居分組第三。

亞洲盃資格賽台灣與巴林、土庫曼、新加坡同組，分組前2名晉級。昨晚逆轉勝巴林後，台灣隊剩兩場比賽，包括11月客場出戰土庫曼，以及最後一戰在主場迎戰新加坡，還是得搶勝才有晉級機會。

上半場巴林掌握大半攻勢，第18分鐘殺入禁區造成後衛謝柏安犯規，由隊長哈森執行12碼球，台灣門將潘文傑雖成功預判方向，仍未能擋下，陷入0：1落後。

中場休息，台灣隊教練懷特提醒球員不要洩氣，維持堅強防守外，更要積極進攻，下半場台灣隊最後5分鐘連下兩城，朱恩樂接獲陳浩瑋從側翼吊中，空中直接頭錘破網，讓球迷大呼過癮，奇蹟般逆轉贏球，而門將潘文傑也擋下巴林反撲，證明台灣也能踢出高水準的賽事，有球迷留言：「原來台灣足球也能踢出令人感動的比賽！」

台灣隊在英國籍懷特領軍後脫胎換骨，先於5日在熱身賽以4：2擊敗蒙古，為了備戰與巴林的關鍵戰役，懷特利用影片分析，並注入新式戰術，僅用10天就整合旅外和國內球員，收下執教的二連勝，報了客場0：5慘敗的一箭之仇。獲勝後懷特振臂高呼，他說「台灣隊是支具有潛力的球隊，每位球員都是強悍的戰士，晉級亞洲盃已邁向一大步。」