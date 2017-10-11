總統邀談憲改 政黨領袖願參與

2017-10-11

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣朝野政黨因政治意識形態不同，長期對立，蔡英文總統昨在國慶大會發表演說時，表明要與各政黨領袖就憲改等各種改革，以及我國在國際的新定位等問題交換意見，她並正式邀請各政黨領袖坐下來談，「只要我們團結，一定可以將台灣引以為傲的民主、自由與繁榮，再一次推向全世界」。

蔡籲朝野團結 再次把台灣推向世界

對於蔡總統的呼籲，國民黨主席吳敦義表示，如果主題、對象、形式都適當的話，他不會拒絕；親民黨主席宋楚瑜表達願意參與朝野各政黨領袖對話的立場；時代力量主席黃國昌表示「樂觀其成」。

總統府表示，蔡總統已指派總統府秘書長吳釗燮展開聯繫工作，先進行幕僚層級的聯絡作業。

國慶大會昨在總統府前廣場舉行，吳敦義、宋楚瑜、黃國昌等主要在野黨主席及前總統馬英九等人都與會。

蔡總統與副總統陳建仁先在總統府接受來台參加國慶活動的各國慶賀團、代表們及駐台使節致賀雙十國慶；大會一開始，在甘惠忠神父領唱國歌、僑胞代表致詞後，蔡總統接著發表演說。

總統表示，現場有來自各政黨的代表，在中華民國生日的這一天，不分黨派、放下不同立場，一起在這裡團聚，這就是國慶日的意義。她也要藉這個機會，向李登輝、陳水扁、馬英九等三位前總統表示謝意，因為三位代表了台灣追求民主自由的不同階段，三位所領導的政府，也都各自為台灣發展留下了政績。

總統指出，當所有人都團結在一起的時候，台灣會無比堅強；我們剛剛才經歷過一個團結的夏天，在世大運的運動場上與所有的選手一起為奪牌而振奮、一起為挫敗而流淚，一起感受台灣被世界看到的喜悅。「這些共同的感動，是因為我們一起生活在這塊土地上，體驗共同的生活經驗，也感受共同的喜怒哀樂，更要一起承擔共同的未來」。

總統說，在場有國內各政黨代表，她期許未來在憲政改革的推動過程中，能與各位交換意見，不只是國內的各種改革，捍衛民主自由，積極在國際社會找新定位，全部都需要一個團結的台灣來共同面對。

總統強調，她正式邀請各政黨領袖坐下來談，只要團結，一定可以將台灣的民主、自由與繁榮，再次推向全世界。台灣一定會更好，「我們會因為民主而偉大，我們會因為自由而偉大，我們會因為團結而更偉大」。