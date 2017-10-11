海關誤放 百公斤海洛因可能流入

2017-10-11

〔記者姚介修／台北報導〕就在蔡英文總統昨天在國慶日演講時，再度宣示政府打擊毒品之決心，桃園機場竟爆出台北關在七月間可能誤放超過一百公斤的疑似海洛因毒品進入台灣，截至目前為止，這批疑似夾藏毒品的金屬機具，仍然下落不明，進口人只稱機具遭竊，他也不知道貨在何方？這批貨物雖已報為「遭竊失蹤」，但難追回，百公斤的海洛因若竄入國內，危害甚鉅。

機具報關 Ｘ光檢查有異

今年七月間有四具由泰國曼谷報關進口的金屬機具貨物，原本應該要機場驗貨放行，但這批總重五百多公斤的貨物，Ｘ光檢查時顯示有異，而且又是個人進口C3，必須進行「破壞性查驗」貨物，不過現場無法破壞這批機具，而進口人又稱只能回到工廠才有工具，必須將貨物送到進口人指定地點，於是海關竟然允許這批由泰國進口約五百多公斤貨物在沒有查驗的情況下，離開機場送往工廠，更離譜的是海關並沒有隨車押運未驗放貨物，直到第二天海關要去工廠開驗貨物時，四具總重五百多公斤的金屬機具竟然不見了。

未破壞性查驗 放離海關

據瞭解，當時金屬機具Ｘ光檢查的影像顯示為機器中心有夾藏「有機物品（有毒品海洛因的可能性）」，依照大小來看至少超過一百公斤。

雖然還無法證實夾藏物是毒品，但資深關員研判貨物來源地泰國曼谷，且是私人貨品，按規定要進行破壞性查驗 ，沒有問題才可放行，海關不知是以何種規定允許該批貨物離開機場，而且總重五百多公斤的貨物，可以這麼巧沒有關員押運，還正好被「偷走」。

沒關員押運 貨物巧失竊

多名資深海關表示，這是離譜到不行的疏失，個人報關就是必須驗貨放行的貨品，更何況Ｘ光還有「有機物（可能是海洛因毒品）」的影像，現場即使不能破壞，也應該想辦法破壞打開，怎會同意「可疑未驗貨物」離開機場？

關員進一步指出，根據海關驗貨規定，「廠區驗貨」規定「不包括移地進行破壞性查驗」，可符合條件的貨物，第一就是高精密科技貨品必須在無塵環境開箱，許多高科技新竹園區的進口精密儀器都是選擇在廠區查驗，另一種就是歷史文物，為了怕損壞一定要在展覽現場開驗，上述物品都要封櫃封車押運，這次離譜的是竟然沒有海關押運，這可以說是台北關前所未有的疏失。

對此，海關至截稿為止仍無法即時回應，但記者查證後，台北關只將當天值班蔡姓課長調其他單位，輕描淡寫帶過。