雙十酒會台味濃》總統陪外賓 大啖珍奶割包

2017-10-11

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部昨晚於台北賓館舉行國慶酒會，總統蔡英文、副總統陳建仁與吐瓦魯總理索本嘉、宏都拉斯副總統葛芭拉、巴拉圭最高法院院長貝尼德斯等友邦貴賓一同享用台灣小吃割包與珍珠奶茶。全場超過四千賓客親臨致賀，場面熱鬧歡騰。

今年國慶以「二○一七，一起更好」為主軸，外交部表示，國慶酒會結合在地與國際元素、營造四海同歡的氣氛，並展現台灣豐富的生命力。酒會除提供我國傳統美食，棉花糖、蚵仔煎與芒果冰等受歡迎小吃，也特別準備亞洲美食、西式美食、清真美食及素食料理給各地貴賓享用。

吐瓦魯總理讚割包好吃

蔡英文與陳建仁先後陪同友邦貴賓，享用台灣特色小吃。商家詳細介紹割包與珍奶，蔡總統更親自翻譯並解說做法，面帶笑容啜飲。索本嘉對割包充滿好奇，向媒體表示「好吃（delicious）」！葛芭拉及其夫婿在吃割包時也相當開心。行政院長賴清德與陳建仁稍後也逛到馬祖老酒麵線攤位，歡樂大啖美食，並一起欣賞台灣戲曲學院表演。

今年蒞臨酒會重要貴賓另有聖露西亞參議長丹尼爾暨眾議長施朵瓊、史瓦濟蘭王國內政部長桑蒂蕾郡主、美國懷俄明州州長米麥特 、加拿大國會議員團、日本慶賀團及出席「玉山論壇」貴賓等四千餘人，晚會於晚間七時許圓滿結束。