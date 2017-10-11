雷虎壓軸衝場 雙十慶典掀高潮

2017-10-11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕今年的國慶大會昨於總統府前登場，許多活動亮點高度吸睛，包括首次安排陸軍阿帕契、眼鏡蛇與戰搜直升機衝場，國軍三大特勤隊首度合體演出，還有憲兵重機車隊重現江湖，國慶花車嘉年華遊行等。

國慶大會主題為「二○一七，一起更好」，由於台北清晨時飄細雨，在晨陽映照下，水氣將光線折射成彩虹，映照在總統府正上方，到場觀禮民眾驚嘆連連，紛紛拍照留念。

國軍三大特勤展格鬥技

暖場序幕活動於上午九時正式開始，太鼓隊活力十足的演奏，先將活動氣氛炒熱。在悍馬車引擎低吼聲中，國軍三大特勤隊的憲兵夜鷹特勤隊、海軍陸戰隊黑衣部隊和陸軍涼山特勤隊，著特戰勁裝進場，首度合體展演「反恐精英，武動乾坤」高超格鬥技。

國慶大典也首次安排陸軍阿帕契、眼鏡蛇與戰搜直升機衝場，各以三架次的隊形，整齊劃一地緩緩飛越總統府上空。

花車嘉年華遊行好吸睛

國慶典禮並由今年一月剛取得台灣身分證的天主教神父甘惠忠領唱國歌，氣氛莊嚴肅穆。在總統發表國慶談話後，暌違四年的憲兵指揮部勤務連警衛排，採七乘八的重型機車隊形，以時速五公里，帶領「經濟台灣、智慧領航」主題花車遊行嘉年華入場，相當吸睛；最後由空軍雷虎小組擔綱壓軸，噴出象徵國旗的「青天白日滿地紅」三色勝利彩煙。

此外，在總統致詞時，掛有「消滅中華、實踐正義」布條的空飄氣球意外緩緩飄入會場，所幸未干擾活動進行。