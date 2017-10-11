蔡盼兩岸領導人 共尋互動新模式

2017-10-11

雙十演說重申四不

〔記者李欣芳／台北報導〕國慶大會昨登場，蔡英文總統發表國慶演說時宣示「我們全力強化戰力，但不會求戰」，會致力維護台海及區域的和平穩定；對於近一年半來停滯的兩岸關係，她認為兩岸領導人應該共同努力，展現長年累積而來的圓融政治智慧，以堅定意志和最大耐心，共同尋求兩岸互動新模式，為可長可久的兩岸和平穩定關係奠定基礎。

蔡總統這份國慶文告全文四千六百字，共提到台灣四十八次、兩岸十四次、中華民國六次；去年國慶演說則是提到台灣、兩岸各十九次，中華民國三次。

對於兩岸關係，蔡總統指出，兩岸關係發展攸關台灣前途及二千三百萬人民的長遠福祉。從去年五二○到現在，為維護兩岸關係和平穩定發展，「我們盡了最大的善意」，雖然因為雙方政治立場差距造成兩岸的波折，但也努力維持兩岸關係的基本穩定。她也多次重申，「我們的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」，這就是我方處理兩岸關係的一貫原則。

擱置政治爭議 珍惜30年交流

總統指出，今年是兩岸交流卅週年。卅年來，兩岸從敵對走向和平發展，為兩岸關係寫下了歷史新頁，關鍵就在雙方可以擱置政治爭議，實事求是，在交流互動中，不斷累積善意，創新思維及模式。

她強調，我們應該珍惜卅年來得來不易的成果及累積的善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破。

在國防議題部分，總統表示，一年三百六十五天，一天廿四小時，國軍弟兄姊妹都在崗位上為守護台灣而努力，在中華民國生日的這一天，她謝謝所有國軍弟兄姊妹，「做為三軍統帥，國防轉型，是我責無旁貸的任務」。

蔡總統表示，「我們要強化國軍戰力」，面對現代化的戰爭，新世代不以量多，但以質精為導向的部隊，必須有更強韌的戰力，無論是在網路、三戰滲透，或者是關鍵基礎設施的保護上，都要更加精進。

她強調，國防事務不只是國軍的事，更必須要有社會的連結。透過技術的交流，「我們要積極打造國防產業，落實國防自主」。

蔡總統表示，現階段的國機國造、國艦國造，創造了許多新的工作機會，尤其是給予年輕世代的專業工程師、研發人員，許多接受挑戰的機會。她相信把整個國防產業振興起來，不只會提升國軍的戰力，同時對產業發展，也會有很大的幫助。

總統強調，「我們全力強化戰力，但不會求戰」，致力維護台海及區域的和平穩定，捍衛台灣自由民主的生活方式，以及台灣人民選擇未來的權利，不受影響。