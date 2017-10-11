修憲 朝野兩大黨都將上菜

2017-10-11

〔記者楊淳卉／台北報導〕對於憲政改革議題，除了立院時代力量黨團已提出三項修憲案，民進黨團、國民黨團也都預告提出黨版修憲案。國民黨團書記長林為洲表示，國民黨的原則很清楚，就是不觸碰變更國土、國號、兩國論路線等敏感議題。

民進黨智庫

已開三次憲改會議

蔡總統九月底時以民進黨主席身分，於全代會宣布啟動憲改工程，指示由黨的智庫研議；她昨天則以總統身分邀各黨領袖共同討論。黨政高層指出，憲改須從凝聚黨內共識、朝野共識、社會共識三步驟來完成。

據了解，民進黨智庫近半年已開過三次法政小組會議討論憲改，較有共識的為「十八歲公民權」和「降低修憲門檻」。立院民進黨團則要成立修憲小組，由智庫執行長邱義仁、黨團總召柯建銘為對口溝通，最後要提出黨版的修憲案。

國民黨原則

不觸碰兩國論議題

國民黨團日前成立憲改小組，由立委江啟臣擔任召集人；國民黨智庫則在黨主席吳敦義指示下，研究內閣制、總統制、雙首長制及內閣同意權等憲改議題，並由前立委黃德福做對口。

林為洲表示，國民黨將提出黨版修憲提案，對修憲保持審慎開放，但「球在民進黨手上」。他也說，若要修憲，非得處理核心的政府體制問題，其他原則是不觸碰變更國土、國號、兩國論路線等敏感議題。

時代力量黨團則在十月成立憲改小組，呼籲儘快召開修憲委員會，時力並表態支持總統制；時力黨團去年就拋出「廢省」、「廢一國兩區」、「十八歲公民權」三項修憲提案，但僅十八歲公民權達連署門檻，完成一讀。

多名朝野立委也提出多項修憲提案，「十八歲公民權」是最大共識。其中，蘇巧慧等四十一名民進黨立委連署修憲提案，包括採總統制廢除行政院、十八歲公民權等，但在立院院會被親民黨團退回程序委員會。民進黨立委何欣純也提出修憲提案，將投票年齡降為十八歲，目前還在連署中。

民進黨立委李俊俋版修憲提案廢除考試院、監察院，回歸三權分立，並下修現行過嚴的修憲門檻。國民黨立委盧秀燕針對十八歲公民權提修憲案，國民黨立委顏寬恒的修憲提案主張解決「票票不等值」問題。