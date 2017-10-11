蔡拋朝野對話 吳敦義：若適當 不會拒絕

2017-10-11

〔記者林良昇／台北報導〕蔡總統在國慶談話時拋出憲改及朝野政黨領袖對話的議題，國民黨主席吳敦義昨表示，在主題、對象、形式都確定後，如果適當的話，他不會拒絕，只要大家愛中華民國、愛台灣，不分朝野，終究要肝膽相照，團結一致，才是為人民好。

泛藍社團昨主辦「民間版國慶大會」，吳敦義、前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明等人出席。

對於蔡總統拋出的朝野領袖對話，吳敦義說「現在還早」，因為蔡總統還沒想到是一起談，還是個別的問候或交換意見，或者有無主題？是憲改？還是兩岸、經濟等議題？還是要等規劃，如果一切適當，「我不會拒絕」。

吳敦義強調，政府能明白舉辦「慶祝中華民國一○六年國慶」，他才出席國慶大典，但如果連中華民國都不提，他就不可能去出席沒有主人的生日。他說，不分在朝在野，終究要肝膽相照，才是對中華民國好、台灣好，對台灣人民好。

吳敦義說，蔡總統在兩岸的論述上還是有所保留，她說有「四不」，但那還是「文青」的語言，如果兩岸要撥雲見日，蔡總統需要在兩岸政策更明朗。

對於憲改議題，國民黨智庫、國家政策研究基金會執行長孫立群指出，目前智庫正在研析各種制度利弊，沒有傾向哪個制度，未來會將結果送到黨中央和政策會。