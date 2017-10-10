防諜不馬虎 老美重刑伺候

2017-10-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國近年頻爆共諜案被輕判，外界呼籲政府拿出有效作為。事實上，為了保護國家利益並確保國家安全，民主國家多設有專責機構執行反情報活動，在保障人權的同時，對於危及國安的情報活動，仍祭出嚴刑峻法，傾力嚇阻他國破壞本國安全的企圖。

以各國的專責機構及法令來看，美國設有聯邦調查局，相關法令包括「間諜法」與「反情報加強法」；英國有軍情五處、「安全局法」與「調查權力規定法」；德國的軍事反情報局、「聯邦憲法保護法」與「軍事反情報法」；日本有公安調查廳、「破壞活動防止法」與「強化反情報機能基本方針」；中國的「反間諜法」等。民主國家也在法律中設有防範濫權的條款，以免這些機構在調查時侵害人權。

觀諸各國對間諜案的判例，刑期少自三、四年，多至二、三十年，甚至可處以死刑，只是現代因人道或法律攻防等緣故，已少見死刑。以韓國為例，韓國時常逮捕疑似從事間諜活動的嫌犯，但自一九九七年以來沒有處決過犯人。假冒脫北者的北韓間諜元正華，二○○八年被判處五年有期徒刑；一名曾企圖襲擊前朝鮮領導人金正日長子金正男的北韓間諜，則在二○一二年被判四年。

美國刑期則較重，前政府太空科學家諾澤特因試圖向以色列輸出太空及國防機密，於二○一二年被判處十三年監禁；華裔工程師麥大志因為中國竊取核潛艇資訊，遭判刑廿四年並全家驅逐出境。

另外如德國情報人員萊契，因擔任美國與俄羅斯的三面間諜，於二○一六年被判處八年徒刑；加拿大海軍中尉德利勒因洩漏美加軍事訊息給俄羅斯，於二○一三年遭判處廿年徒刑與罰款，皆顯示間諜活動其實從未休止。

今年以來，陸續有西方國家為因應地下情報活動，檢討間諜法令；例如澳洲對中國的政治滲透感到憂慮，總理滕博爾下令重新審視間諜和外國滲透相關法律。英國內閣法律委員會則建議，對於間諜和其他洩漏機密的人，應增加最大刑期。