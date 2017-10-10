新聞分析》共諜的高風險人員

2017-10-10

記者蘇永耀／特稿

台灣近年共諜案頻仍，不僅機密資料外洩，也連帶衝擊與美國等友好國家的合作關係，影響所及是長遠的國家安全，強化法治作為，或收短期嚇阻效果，但關鍵還在兩岸因素，敵我意識繼續模糊，台灣的民主透明，只會成為共諜活動的最佳溫床。

國安部門分析共諜案的「高風險人員」類型，其中有親友在中國經商、求學，或經常與赴中國就業的僚屬聯繫、餐敘的官兵，成為這幾年捲入共諜案的「主力」。

個中關鍵，因馬政府時期快速開放的兩岸關係，門戶大開，幾不設限，對中國來說，是實施諜報攻勢的「難得歷史機遇」。在所謂兩岸交流就是「硬道理」下，從接觸到策反過程，不同冷戰時期的高度風險，透過各種交流面貌的偽裝，許多的情資就極其輕易地被掌握。

民進黨政府上台後，北京表面中斷兩岸官方往來，卻從未放棄在馬政府時期佈建的各個管道。尤有甚者，給予特定對象或團體特許利益，進而培養「地方代理人」，擴大在台接觸層面，遂行「假交流、真情蒐」的真實目的。

面對兩岸交流，政府顯得兩難。中國的片面及選擇性的交流，明著帶有政治目的，但若加以設限，反被北京當成破壞兩岸往來的說詞，因此，政府仍在尋求有效的平衡。

然而，只要中國對台灣存有併吞意圖，共諜案不會絕跡。強化法治以補破網，只是第一步。對於不正常的兩岸交流，政府必須有魄力管理，交流是為壯大台灣，而非弱化或滲透，不可讓民主社會的自由與開放，淪為孳生共諜的溫床。