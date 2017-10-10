保防法草案 洩密中國7年刑起跳

2017-10-10

〔記者黃捷／台北報導〕蔡總統多次宣示重建國家反情報體系，法務部與調查局研擬後，今年初提出台灣首部「保防工作法草案」，卻因遭特定人士渲染成「人二復辟」，行政院為求慎重，因此要求重新修正；法務部政務次長陳明堂昨表示，目前仍在蒐集各方資料，評估修正方向。

調查局發現，中國持續對台滲透破壞，鹽酥雞台商、國立大學教授都被吸收，加上今年三月爆發的中生周泓旭案，共諜已深入民間，嚴重衝擊我國家安全。

現有法律對於間諜行為多以國家安全法論罪，可處五年以下有期徒刑，但大多輕判，保防工作法目的則是加重間諜行為的刑度，一旦定罪至少就處七年以上徒刑，以達警惕作用。

原草案重點，也是外界認為最具爭議的部分，即是保防員具擁有「準司法警察權」，如發現可疑對象，經機關首長書面同意得查訪當事人，並向各機關、團體或個人調閱相關資料，保防員發現危害國家機密情形，還能臨檢，如狀況急迫危險可查扣物品。

據了解，調查局認為兩岸情勢險峻，共諜無所不在，早在馬政府任內就在推動保防法。蔡政府上任後，新任調查局長蔡清祥責由局本部保防處等單位研議，將保防法草案今年一月送行政院審查，卻被特定民代及媒體渲染「人二復辟」，行政院為求慎重，要求法務部重新研議修正。