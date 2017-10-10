反共諜修法 拚年底過關

2017-10-10

〔記者曾韋禎／台北報導〕共諜在台持續活動卻屢獲輕判，更有少數退役將領頻頻赴中參與統戰活動，引發國安疑慮。行政院已分別提出「國家機密保護法修正草案」、「兩岸人民關係條例修正草案」，針對共諜案、受管制人員赴中言行做出嚴格規範。立法院民進黨團強調，這都是攸關國安的重大修法，將力促在今年底審查完竣。

以共諜而言，現有適用現役軍人的「陸海空軍刑法」，與所有人都適用的「國家安全法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」。

二○一五年六月，立法院已三讀通過「國家情報工作法部分條文修正案」，大幅提高民間人士觸犯間諜罪之刑責；再於二○一六年十一月通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，以取消退休俸來遏止軍人觸犯共諜案。

由於兩岸定位爭議，共諜案難直接適用「刑法」的外患罪。民進黨立委王定宇提案，將「外患罪」中的「外國」擴大為「外國或敵人」；雖國民黨團已八度擋下此案，不過民進黨團已請求國民黨團放行，並不排除予以表決付委。

行政院則提「國家機密保護法修正草案」，明文規定將國家機密洩漏予外國、大陸地區、香港、澳門者，重懲三年至十年有期徒刑。民進黨立委姚文智版草案，還依機密等級做出區別，交付、洩漏絕對機密可重判十年以上；若洩密對象是外國或中國，再加重一半刑責。

包括民進黨立委林俊憲、王定宇還分別提出「國安法部分條文修正草案」，大幅提高共諜行為的罪責。王定宇版更規定，若為中國發展組織而危害國安或社會安定者，最重可處無期徒刑。

至於法務部原擬建立國家反情報體系，推出「保防工作法草案」，卻遭外界質疑是侵犯人權而放慢腳步。民進黨立委羅致政也有意提出「反滲透法草案」，他表示，對共諜嚴刑峻法都是事後補漏，建立完整的反情報體系才能積極預防。

民進黨團總召柯建銘表示，這都是攸關國安的重大修法，亦列優先法案，會在預算審查告一段落後，儘速處理。民進黨籍的內政委員會召委賴瑞隆說，目標在十二月審查完竣。