民進黨選對會：雙北市長提名 最後處理

2017-10-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對民進黨二○一八年台北市長選舉是否再度禮讓台北市長柯文哲，民進黨主席、總統蔡英文日前首度表態「不急著決定」。民進黨選對會人士昨表示，「真的像主席所說不急」，雙北市長提名部分最有爭議，一定是放在最後處理，選對會不可能這麼快決定。

基層要求與柯文哲切割

柯文哲近期頻頻砲打中央政府，還因世大運維安、警政人事、雙城論壇等與民進黨交火，加上柯對兩岸關係發言，都讓綠營基層強烈不滿；有黨代表於上月民進黨全代會中提案，要求民進黨自提台北市長人選，與柯切割。

根據民進黨全代會通過的選舉規則，包括台北市等非執政縣市，除由選對會徵詢、協調產生單一人選，若有特殊選情考量，經中執會決議，還可另訂方案實施，被外界解讀為「柯文哲條款」。

「問題出在柯自己的嘴巴」

即使如此，柯文哲與民進黨的關係持續緊繃，仍為明年選情投下變數。選對會人士指出，「問題都出在柯文哲自己，每一件事情都是因為他的嘴巴！」他也說，基層對柯的批評越來越嚴重，「中秋節地方活動，民眾聲音最多的就是要民進黨自己提名。」

曾替柯文哲打選戰的文總秘書長林錦昌，上月底加入選對會，被解讀為是民進黨為「知己知彼」、「要柯不要對民進黨亂放話」；該成員表示，選對會成員增加是既有機制，選對會的功能不是只為柯一人，「他（柯）沒有那麼偉大。」該人士也說，柯文哲畢竟過去與民進黨合作，現在也是盟友，支持他的人過去都幫助過他，「希望柯不要讓這些人傷心。」

針對全代會提案要求民進黨自提台北市長人選，民進黨發言人吳沛憶受訪表示，此案在全代會已決議送交中執會討論，按照往例，中執會每三個月舉行一次，下次預計十一月召開。