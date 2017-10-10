時力：說不定自推北市長人選

2017-10-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨關係緊張，民進黨自推二○一八年台北市長候選人聲浪不斷。時代力量選對小組召集人林郁容昨表示，不急著表態是否支持柯文哲或民進黨可能人選，必須保持一點彈性與可能性，說不定時代力量會推出自己的候選人。

林郁容指出，「現在柯文哲和民進黨的關係很混亂」，不少人都無法分辨兩方爭論的事情，到底誰對誰錯。但林強調，若哪個候選人施政方向和時力的理想接近，時力就會支持。

柯文哲與時代力量時有聯絡，互動相當友好、密切。二○一五年時力北市萬華選前之夜，柯文哲曾為當時立委候選人林昶佐站台。時力去年成立台北市黨部時，柯也是座上賓；時力今年舉辦兩週年黨慶，柯更拍影片祝賀。

柯文哲為求連任，今年初甚至曾私下向時力表達，希望有意參與北市議員的各第三勢力人選，「大家一起來協調」，為雙方合作留下伏筆。

時力立委徐永明昨表示，林郁容有這樣的發言，一方面希望兩邊冷靜，另一方面也希望保留空間，並非針對柯文哲個人。他指出，柯和民進黨間「弄得太過火」，時力擔心最後能否整合人選，局勢是否會繼續惡化，導致國民黨候選人勝選。

徐永明表示，時力若推縣市長候選人，會考慮「能否勝選」、「能否阻止國民黨當選」以及「帶動青年參選」三原則。以台北市來說，若最後民進黨與柯無法整合，時力則會考量能否找到一個人協助整合，穩定局勢。

對於時力選舉布局，黨內人士表示，黨內決策小組的確一直評估自推縣市首長人選，包括新北市及花東地區，評估由黨內立委出征，也有拉抬議員選戰的效果；但台北市的部分，則未曾在決策圈內討論。

該人士也指出，由於時力新北市立委黃國昌面臨罷免危機，加上民進黨提名人選還沒確定，因此還在觀察，是否自提人選還不一定。

林郁容說，縣市長選戰只要有合適的人選，時力都可能會派出候選人；但如果現任者做得不錯，時力也不一定要強推自家人。