國民黨攻首都 勸進張善政碰釘子

2017-10-10

〔記者林良昇／台北報導〕二○一八年地方大選在即，尋求連任的台北市長柯文哲與民進黨間的競合變數難料，國民黨也積極尋覓征戰首都市長的人選。據了解，國民黨主席吳敦義最屬意的人選是前行政院長張善政，黨中央曾「勸進」張，但碰了釘子，張還奉勸國民黨另找理想人選；至於前內政部長李鴻源也在吳屬意名單之列，但李牽涉到與親民黨的合作，尚無具體進展。

張勸黨另覓理想人選

明年地方大選，台北市被國民黨視為一級戰區，柯文哲近期與民進黨的競合關係「變化」，國民黨高層十分關注，也在密切觀察。黨內普遍評估，民進黨若和柯文哲「分手」，對民進黨一點好處都沒有，兩邊只是鬥嘴，民進黨最後勢必會禮讓柯。

相較之下，國民黨台北市長可能人選已被形容為「可組成足球隊」，兩位前閣揆張善政、江宜樺，加上李鴻源、立委蔣萬安、前立委丁守中、前總統府副秘書長羅智強等人，不是已表態參選，就是被點名，甚至電視節目主持人謝震武、前高鐵董事長歐晉德也被指是黑馬。

不過，據了解，吳敦義屬意的台北市長人選仍以張善政、李鴻源為主，但兩人是否能代表國民黨出征首都，恐怕都不太樂觀。張善政昨接受本報記者訪問，被問及是否改變先前提過「不選」的態度？他笑著說：「沒有什麼理由要改。」

張善政也證實，他已在九月中旬與國民黨組發會主委李哲華見面，清楚表達無意參選台北市長。張善政指出，他當時對李哲華說：「國民黨不提我，我都不會有芥蒂。」並建議國民黨去找一個自己覺得理想的人選。

李鴻源則與親民黨主席宋楚瑜交好，親民黨人士八月中批評，吳敦義沒有與宋接觸，卻不斷放話，對宋不尊重；親民黨立院黨團主任張碩文昨表示，李鴻源一直沒表態，但國民黨要直接徵召李的可能性也不大，藍橘合作是順其自然。

對於目前台北市長可能人選難產，李哲華受訪時則老神在在。他表示，當事人可能還在觀望，國民黨要尊重當事人的想法，目前談提名都言之過早，急也急不得，民進黨都還沒有提，「我們緊張什麼？」

李哲華還表示，組發會在本週中常會將提出直轄市與縣市長提名的特別辦法，讓中常會通過，保持靈活彈性，以勝選為最大目標，不一定會有初選或透過徵召尋覓人選，因地制宜，任何情況都有可能，不會把自己設限。