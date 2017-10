裘莉獻美人計 誘捕烏干達魔頭

2017-10-09

國際刑庭文件曝光 披露「星」聞

〔編譯劉宜庭/綜合報導〕法國調查網站Mediapart六日披露四萬筆國際刑事法庭(ICC)內部文件,英國「週日泰晤士報」引述相關內容報導,二○○三年至一二年間任職ICC首席檢察官的歐坎波(Luis Moreno Ocampo)怠忽職守,濫用身分結交名流,尤其對好萊塢巨星安潔莉娜.裘莉(Angelina Jolie)情有獨鍾。相關文件顯示,歐坎波邀請裘莉在中非共和國設局誘捕烏干達「聖主反抗軍」(LRA)領袖柯尼(Joseph Kony),而裘莉自獻「美人計」,密謀色誘柯尼再趁機予以逮捕。

檢座辦案 熱中邀好萊塢巨星參加

ICC位於荷蘭海牙,年預算約一.三億英鎊(約五十二.七億台幣),主要職責是調查和起訴種族清洗罪、反人道罪、戰爭罪等。ICC文件顯示,阿根廷律師歐坎波任職首席檢察官的九年間只打贏一場官司,即成功起訴強擄兒童參軍的剛果民主共和國軍閥盧班加;他顯然更熱中於邀請好萊塢藝人參與他的計畫,包括尋求喬治克隆尼(George Clooney)利用間諜衛星「施壓」利比亞已故獨裁者格達費,以及邀請西恩潘(Sean Penn)參與調查以色列和巴勒斯坦衝突等。這兩人均委婉拒絕歐坎波。

曾邀喬治克隆尼、西恩潘被拒絕

裘莉○九年出席旁聽盧班加受審,引起歐坎波注意。他寫信邀請裘莉擔任顧問,雖遭裘莉婉拒,仍不時與裘莉聯繫。兩人情誼一一年因裘莉執導的電影「愛在血淚交織時」(In the Land of Blood and Honey)取得突破,開始較密切地聯繫。ICC文件顯示,歐坎波一二年邀請裘莉前往中非誘捕柯尼,裘莉向歐坎波表達老公布萊德彼特對該行動的支持,提議由她邀請柯尼共進晚餐,引誘柯尼現身,再由預先埋伏的美軍特種部隊逮捕柯尼。

柯尼○五年遭ICC以戰爭罪起訴,一二年因一支名為「柯尼二○一二」的影片引起國際社會關注,但他迄今仍逍遙法外。柯尼自命為先知,LRA以執行上帝旨意為名,矢志在烏干達建立以聖經十誡為基礎的神權統治。人權組織指控,LRA殘害數萬條無辜生命,最惡名昭彰的行徑是綁架兒童來填補兵員,甚至迫使兒童充當性奴隸。

誘捕柯尼行動 裘莉最後未參與

ICC文件並未披露更多裘莉「晚餐行動」的細節,但裘莉顯然並未實際執行誘捕行動,並逐漸疏遠歐坎波。裘莉並未回覆歐坎波之後多次參與慈善活動或擔任顧問的邀請,歐坎波某次從媒體得知裘莉生病,寄信關心並聲稱「我意識到自己有多愛妳」,反而還收到裘莉助理回覆,表示裘莉已不再使用該電郵信箱。