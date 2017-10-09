阻個人入會 足協告洋狀

2017-10-09

〔記者粘藐云、卓佳萍／綜合報導〕新版國體法通過，國內體育協會得開放個人會員參與，全面改選，足協卻發函國際足總（ＦＩＦＡ）和亞足聯「告洋狀」，揚言開放個人入會恐影響我國會籍，名球評石明謹整理各國協會規定及足總回信後，指相關說法為無稽之談，石明謹呼籲足協說清楚。

國體法要求開放參與

足協於九月初發函給ＦＩＦＡ和亞足聯，指去年里約奧運之後，台灣民眾和政府對體育發展非常關注，「特別針對足協」，立法院修改國民體育法，規範台灣的運動協會，希望國內協會運作透明化、申訴機制、利益與選手共享等。

足協稱開放影響會籍

接著指國體法規定每個協會應開放所有公民參加會員，新版國體法規定每個公民都可以申請入會，「也就是說『每一個人』都可以申請會籍，擁有協會會員的選舉權、裁決權與其他相關權益」。足協陳述目前由四十九個團體會員組成，並不接受任何自然人加入協會，且經過內部討論後，不開放個人會員入會，是遵守ＦＩＦＡ精神，希望ＦＩＦＡ背書。

國際足總回函唱雙簧

ＦＩＦＡ回函表示，他們了解目前台灣修法管理各協會，且認為在符合ＦＩＦＡ規範前提下，台灣足協擁有定義「會員結構」的權力。不過以足協現行的規定，僅開放「法人」入會，這與國體法的開放「自然人」入會相互牴觸，ＦＩＦＡ認為足協對於會員結構的規定，第三方不宜過度干涉。

石明謹提出相關文件，認為足協根本自導自演混淆視聽，且刻意曲解國體法修正精神，例如「針對足協」、每一個人會員都擁有「裁決權」，國體法那一條這樣規定，石明謹認為足協故意導向政府干涉協會運作，心態非常邪惡。

石明謹說，不開放自然人加入協會是台灣足協的章程，非國際足總規定，過去足協原開放個人會員參加，但二○○九年至二○一○年間因選舉爭議，國際足總建議足協採取團體會員制，以減少爭議，才出現目前的組織章程。

足協秘書長陳威任表示，亞洲沒有任何國家足球組織開放個人會員，如果我國足協要開放，恐怕造成推廣與執行會務困難，亞足聯也將提報會議討論，我國足協會籍與權益都可能影響，足協已經相關文件提交體育署參處。

球評︰不該恐嚇國人

不過石明謹舉亞洲的南韓、印尼足協，都有個人會員，美國亦然，並提出白紙黑字的證明。美國足協組織章程第二○二條：「本協會有下列三種會員：組織會員、終身會員、個人會員等。」石明謹說，美國足協並未因此遭國際足總停權，足協不該恐嚇國人，石明謹也在體育改革聯會撰文，公開挑戰足協的說法。