風景區飯店均價5338元 嚇跑國旅客／民眾：實際房價更高

2017-10-09

〔記者鄭瑋奇、蕭玗欣／台北報導〕國人喜歡出國旅行勝過國內旅遊，風景區周邊觀光飯店住宿價格居高不下，是主因之一。

根據觀光局統計，今年一至七月台灣國際及一般觀光飯店，平均房價三千七百七十七元，若單純只計算風景區，平均房價高達五千三百卅八元。雖然較去年三千八百卅八元與風景區五千四百九十九元稍低，不過要在風景區觀光飯店住宿仍很傷荷包；月薪廿二Ｋ的社會新鮮人，住一晚就要花掉約四分之一的薪水。

最貴房價一晚近1.2萬

今年受到中國旅客減少影響，包含阿里山等許多知名風景區遊客量都減少，但觀光飯店房價並未隨之明顯降低。今年一至七月阿里山賓館新館、太魯閣晶英酒店、礁溪老爺大酒店、長榮鳳凰酒店（礁溪）、福容大飯店（淡水漁人碼頭）、大板根渡假酒店等飯店的平均房價，甚至較去年同期成長。今年墾丁還有新開一家墾丁怡灣渡假酒店，平均房價一萬一千八百卅九元，擠下涵碧樓，成為風景區房價最高的觀光飯店。

儘管觀光局所統計的平均房價已經夠高，許多民眾指實際價格更高。像是阿里山賓館，今年官網優惠價七千兩百元，觀光局統計阿里山賓館平均房價卻只有四千六百四十五元。其餘像是高雄圓山大飯店官網最優惠價格都要兩千九百元以上，觀光局平均價格僅兩千零一十九元。

阿里山賓館客房部副理林瑞智表示，觀光局的平均房價扣除了稅外淨額及餐費，因此比實際銷售價格低；且阿里山賓館又分為歷史館及現代館，以今年價格來說，歷史館房價較親民。