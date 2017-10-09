國人旅遊費破兆 花在國旅不到4000億

2017-10-09

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕國內許多知名風景區出現遊客數驟降警訊，國旅人次也見縮減，一年卅六億的國旅卡相關補助竟未看見效果。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰警告，國人每年旅遊花費高達一．一兆，僅三成、不到四千億花在國旅，比例極低。世新大學觀光系副教授陳家瑜指，出境旅遊費用便宜已嚴重排擠國旅市場，國內觀光景點又一味仿製國外概念，造成政府與民間都出現疲態。

出國便宜 嚴重排擠國旅

世新大學觀光學系副教授陳墀吉表示，以往六合夜市、逢甲夜市及士林夜市附近一房難求，但現在很容易訂得到；今年台東金針花季延至九月，但他上月前往花東，卻發現訂房不如以往踴躍，顯示國旅真的在衰退。

一窩蜂模仿國外景點 玩法單調

陳家瑜分析，過去出國為高價產品，如今平價化，越來越多國人連假期間選擇出國，日前國內傳出有上百家民宿轉售，主因之一就是國旅市場一直沒有突破性成長。

陳墀吉認為，國旅陷入市場疲乏，要歸咎於政府對國旅市場作為不多，未針對國旅市場做深度開發，同一個觀光景點玩法單調，久而久之民眾也不會有興趣。

陳家瑜表示，由政府管理的風景區，近年並沒有創造出亮點，僅為一窩蜂追隨天空步道、水晶教堂、高跟鞋教堂等，且概念也都是模仿國外，原創旅遊產品不足。

在地型小旅行 很有市場潛力

她認為，國旅市場應檢視現代旅客思維與生活模式，缺乏什麼生活體驗，就對此開發多元產品。例如在地型的小旅行已出現，提供不一樣的生活體驗，非常有市場潛力，另一方面也替偏鄉製造新的商機、青年有機會返鄉就業。