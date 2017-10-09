旅遊賣點都一樣 難怪國人不想玩

2017-10-09

〔記者鄭瑋奇、蔡宗憲／綜合報導〕風景區國旅人次降低，旅遊業者認為很大的問題出在周邊軟體服務的重複性高，例如各地都打文創、復古商品，各地老街都買得到，「烤香腸」更是所有風景區都可看到，更不用說全台各個夜市販售的小吃種類大多相同，降低遊客一一探訪各個風景區的意願。

中華民國旅館同業公會全國聯合會理事長張榮南也舉例，屏東沒有深具內涵的大型活動吸客，墾丁甚至連夜航夜潛都不准，旅遊賣點一成不變，難怪人數下滑。

交部擬收觀光保育費 雪上加霜

雪上加霜的是，交通部擬規劃最快年底，國內特定觀光區都將收取卅元至兩百元的「觀光保育費」，投入風景區的環境維護、導覽人員培訓等，立意雖好，但旅遊業者更擔心墊高國旅價格，讓國人更不願踏進觀光區。

體驗在地生活行程最熱門

國人在台灣旅遊多是自由行，較熱門的玩法都是深度旅遊，去一些平常較難到達的地方，體驗當地人生活，吃在地美食。以雄獅旅遊的國旅商品來看，較熱門的是雪霸國家公園、清境搭配日月潭等「專車」行程。

雄獅旅遊表示，這類行程本質上還是自由行，只是讓大家一起分攤巴士的費用；以雪霸旅遊行程來看，到定點後不論遊客想去走森林步道，或是體驗農場生活都可以，不用跟其他團員一起行動。

台南特色文創 港日客也愛

近年較熱門的國旅地點就屬台南，國人之外，港日旅客都很喜愛。旅遊業者分析，台南近年做了許多凸顯在地特色的文創，像是奉茶餐廳、謝宅民宿、林百貨，都透過翻新老屋，吸引遊客前往。另外，部落旅遊則可說是台灣最具特色的旅遊行程，不過受限於交通及當地環境，很難讓大量觀光客前往。

至於國旅卡效益，雄獅旅行社副總經理王岳聰表示，雄獅今年一到八月國旅卡整體消費金額有三到四倍高幅成長。但若看整體旅遊業界的國旅人數，確實是持續下滑中。在蝶戀花事件後，受到遊覽車駕駛等工時限制，一日遊旅客減少幅度更大。