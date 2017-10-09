36億補助國旅 阿里山遊客反減28萬

2017-10-09

〔記者蕭玗欣、蔡宗憲／綜合報導〕政府今年陸續推動三億國旅補助及國旅卡八千元須用於旅遊的新制，至少已重砸卅六億元在國旅市場；不過，據部分重點風景區最新統計，包括阿里山、野柳、大鵬灣及墾丁，今年截至八月的國旅人數竟都如溜滑梯般下滑。補助政策鼓勵國旅效益恐不如預期的警訊陸續浮現，觀光局繃緊神經、密切觀察。

國內暑假旅遊高峰期結束，但部分知名風景區恐還未感覺到「旺季」。據統計，阿里山國家風景區一到八月全區遊客數二二四萬五千人次，比去年同期減少四十五萬七千多人次。其中，中客減約五十二萬人次、減幅約五成，國旅人數也減少廿七萬八千多人次，減幅達廿％，等於每月都有逾三萬名國內旅客「蒸發」。

野柳風景區遊客數截至八月則僅一五九萬八千多人次，比去年同期大減四十三萬六千多人次，其中國旅人數也比去年同期減少一萬二千多人次。

恆春半島今年七、八月旅遊人次約九十三萬餘人次，是近五年來首度跌破百萬，對比去年的一一三萬人次，減少廿萬人次，對比一○四年前動輒一百六十幾萬人次的暑假旅遊人次，消退近一半。

野柳、大鵬灣人數也衰退

此外，擁有潟湖及蚵殼島景觀的大鵬灣風景區，加上跨海大橋亮點，遊客近九成都是國旅遊客，但最新統計，一到八月遊客數為卅四萬三千多人次，比去年同期衰退逾十六萬人次。

大鵬灣風景區分析，可能因跨海大橋熱度退燒，加上蚵殼島去年因莫蘭蒂颱風來襲，仍在修復，影響遊興。此外，大鵬灣的ＢＯＴ園區去年十月起設立管制，入園區內消費滿八百元才可折抵停車費，不少遊客卻步。

同以國旅為主的小琉球風景區，遊客統計數量以到美人洞、山豬溝、烏鬼洞門票計算，今年遊客數卅一萬六千多人次，比去年同期減少九萬一千多人次。但風景區管理處指出，近年到小琉球浮潛、騎車環島風氣盛，未必會買票看傳統景點，今年迄今估計應有接近百萬遊客量，全年觀光人數應可望超過去年。

國旅卡用在觀光金額成長71％

觀光局統計，今年截至八月國旅卡消費總金額達五十四．九億元，其中觀光產業約廿九．二億元，占比五十三％，國旅卡用在觀光的金額較去年同期成長七十一．二五％。

觀光局長周永暉表示，國慶連假仍可感受到出遊民眾踴躍，估計今年整體的國旅人次應該還是增加，部分風景區國旅人次減少應是個案，須再觀察。

但有官員坦言，台灣住宿費偏貴，景點重遊率不高，各個風景區應找出特色，吸引客源。阿里山風管處也表示，國人重遊率低，住宿價格或其他因素，都在探討。