阿帕契事件 勞乃成灰心退伍

2017-10-08

〔記者羅添斌／台北報導〕前陸軍阿帕契攻擊直升機飛行員、陸軍六○一旅攻擊第二作戰隊副隊長勞乃成，一○四年因私自放行「貴婦賞機團」、未經許可就將阿帕契飛行頭盔攜出營區等事件遭軍方記過調職，又被公懲會決議「休職」兩年處分，期限到本月九日期滿，但勞乃成未在期限屆滿前提出復職申請，確定在本週就正式退伍。

私放貴婦團賞機 處分休職兩年

關心此案的政府官員指出，勞乃成是國家重點栽培的阿帕契飛行員，並且是阿帕契原廠認可的阿帕契高級教官，更具有阿帕契試飛員的認證資格，如果能復職，繼續為國效力，對軍方陸航戰力將有助益。

洩密罪辦 勞怨軍方高層沒擔當

但這位官員說，他日前分別與勞乃成及勞家人聯繫，勞乃成在與家人長談後已做出決定。勞乃成認為自己未涉及洩密，對於違反紀律也接受應有的懲處，但軍方卻以洩密罪辦，軍方高層沒有擔當，勞乃成對軍方相當灰心，就算申請復職也會擋了學弟的路，因此無心申請復職，就此正式退伍。

對於勞未來的出路，官員說，勞乃成會轉往民間公司任職；至於會不會接受外國延攬，到有阿帕契直升機的相關國家擔任教官？官員說，勞家認為這些都是傳聞，沒有評論。

勞是高級教官 復職有助陸航戰力

公懲會一○四年十月對勞乃成處以休職兩年的處分。休職期間沒有薪水，期間傳出勞乃成婚姻生變、曾一度擔任導遊的訊息，其後更傳出生產阿帕契直升機的波音公司，曾應南韓及以色列等國家詢問，推荐具有試飛員及高級教官認證資格的勞乃成到相關國家擔任教官，但此訊息未獲得當事人證實。

陸軍司令部指出，勞乃成休（停）職案，將在今年十月九日期滿，陸軍司令部已依規定，在今年八月三十日函知勞乃成，必須在休職期滿前一個月向地方後備指揮部辦理復職申請，但至今尚未收到勞乃成的復職申請。

後備指揮部也說，十月七日至十月十日為國慶連續假期，至十月六日的假期前最後一個上班日為止，都沒有收到勞乃成提出復職申請案。