假冒馬偕赴中國談合作// 林璨是亞大附醫副院長

2017-10-08

林曾任中國附醫副院長

〔記者林惠琴、吳欣恬、蘇金鳳／綜合報導〕本報日前獨家報導台灣男子林璨假冒馬偕醫院名義赴中國洽談合作，並流出與馬偕醫院總院副院長陳持平及董事吳千住在北京天壇前合影的照片，引發軒然大波，馬偕醫院也表態不排除提告。醫界人士透露，此人來頭不小，是前中國醫大附醫副院長、現任亞洲大學附屬醫院副院長林璨，經向亞大附醫查證，院方也坦言：「應該是他本人沒錯！」

本報揭露台灣男子林璨去年初謊稱自己是馬偕醫院「國際醫療副院長」，並持假名片與中國官方洽談合作籌建「上海馬偕醫院」，甚至到北京拜會相關官員，騙倒一堆中國官商，但因蔡英文贏得總統大選，兩岸關係急凍，合作案才胎死腹中。

持假名片 洽建上海馬偕

馬偕醫院遭冒名，台灣基督長老教會總會獲悉後，要求馬偕醫院董事會和院方個別成立調查小組調查此事，馬偕醫院院長施壽全也對外表示，早就知道林璨盜用馬偕名片，院方也已在中國申請商標專利，防止馬偕再遭假冒。

至於林璨是何方神聖？新聞曝光後，中國附醫內部出現不少討論，有醫師互傳訊息，直言：「這不就是我們前副院長嗎？」甚至有人肯定地說：「就是他沒錯！」

經本報記者追查發現，林璨不僅曾任中國附醫副院長，還是現任亞大附醫副院長。亞大附醫受訪表示，應該是他本人沒錯，但此案發生在去年初，亞大附醫去年八月開幕，林璨是去年十月才到亞大附醫就任副院長，屬個人行為，院方尚未跟林璨取得聯繫。據此推算，林璨假冒馬偕醫院名義行為，應是任職中國附醫副院長時期。

亞大附醫：林個人行為

林璨在亞大附醫還擔任健檢中心主管及家庭醫學科醫師，院方表示，病患認為林璨為人親切且醫術好，因此門診人數達上百人；林璨做事謹慎，對部屬相當嚴格，發生此事，員工們都很訝異。

林璨專長是公共衛生，在亞大附醫專業的診治是糖尿病、高血壓、冠心病等及失眠、疲倦等身心症狀，是美國哈佛大學公共衛生碩士及陽明大學公衛博士。

馬偕：尚無法釐清詳情

馬偕醫院董事長劉伯恩表示，林璨可能在中部較有名，台北沒什麼人聽過這個人，也坦言始終無法聯繫上陳持平、吳千住，無法釐清詳情，但會持續調查；因陳持平、吳千住都未出面說明，也讓人懷疑內情不單純，記者持續聯繫林璨、陳持平、吳千住等人，至截稿前未能聯絡上，無法獲知回應。