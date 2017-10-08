駭客手法多變 癱瘓伺服器勒索 遙控吐鈔

2017-10-08

〔記者邱俊福／台北報導〕遠東商銀爆發駭客入侵盜走逾十八億元案，駭客採取的是植入惡意程式入侵SWIFT系統，過去我國也發生過金融機構遭駭，還有以DDoS攻擊並恫嚇交付款項的案例，以及喧騰一時的一銀盜領案，駭客直接在遠端植入惡意程式，遙控提款機吐錢，因駭客往往隱身境外發動攻擊，我國警方偵辦上無施力點，僅能透過國際刑警組織協緝。

境外發動攻擊

今年二月間，國內多家券商先後接獲署名為「Armada Collective」的國際知名電腦駭客集團，以分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDoS）的方式攻擊，主要是將目標券商的頻寬耗盡，造成網頁頻寬滿載，導致網頁速度變慢，最後癱瘓伺服器，歹徒再寄送電子郵件，要求六天後將十個比特幣（匯率轉換約一三一萬台幣）交付到指定帳戶，不然揚言將繼續攻擊；刑事局追查攻擊ＩＰ的伺服器遠在羅馬尼亞，已由國際科聯繫當地警方協查。

車手入境取款

去年發生的一銀盜領案，駭客透過網路入侵一銀倫敦分行電話錄音系統主機，滲透進內部網站，隨後於ＡＴＭ進行軟體更新時，入侵派送軟體開啟ＡＴＭ遠端控制服務，再以遠端登入植入惡意程式，遙控惡意程式打開ＡＴＭ吐鈔，並由入境台灣的車手領款，得手後刪除程式刪掉所有惡意程式與紀錄檔、執行檔。

此外，也有駭客透過電子郵件、聊天軟體等管道夾帶惡意程式，侵入目標對象的電腦。