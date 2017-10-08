新惡意程式 自滅證躲掃毒

2017-10-08

刑事局封存電腦 追查駭客來源

〔記者邱俊福、李靚慧／台北報導〕遠東商銀SWIFT系統被駭客入侵盜走六千多萬美元，刑事局昨表示，駭客植入的是新的惡意程式，掃毒軟體無法察覺；遠銀進一步說，初步調查駭客製造的匯款交易，是由外部網路駭入銀行執行。

調閱電磁紀錄

刑事局說，銀行已封存被駭電腦，科技研發科正協助數位鑑識還原工作，並調閱終端伺服器相關往來電磁紀錄明細，釐清駭客入侵手法及途徑，以追查駭客來源及身分。

刑事局表示，駭客將惡意程式植入遠銀SWIFT系統後，破解加密的認證機制，解密交易資料，解開後竄改交易資料電文，變更受款對象與金額，再發送給另一端的其他國際銀行SWIFT系統，對方銀行接收電文，就將款項撥給電文指定的帳戶，造成盜轉狀況，最後惡意程式會將資料磁區加密，偽冒交易資料也刪除滅證，以延緩被發現時間。對於遠銀表示該病毒來自外部，刑事局說會鑑識調查。

外部網路駭入銀行

刑事局調查指出，駭客本月三日凌晨侵入遠銀SWIFT系統，當天上午行員無法打開系統，委由資安公司檢測，一度誤認是一般常見的綁架軟體，即電子郵件內有惡意程式，打開後癱瘓電腦，資安公司隨即重灌程式，恢復正常運作，隔日為中秋節休假。等到五日銀行上班，對帳發現有六千多萬美元的轉帳交易有異，包括轉至斯里蘭卡、柬埔寨及美國的銀行或個人帳戶，金額分別為兩百一十萬四千美元、五千七百萬美元與一百萬美元，確認系統遭駭。

被盜款項中，有四千六百多萬元匯給其他銀行，很快獲得返還，一千四百多萬元匯到個人帳戶，大部分已凍結，剩下約五十萬美元流向不明，正清查中。