看問題》軍官犯錯 應有戴罪立功空間

2017-10-08

記者羅添斌／特稿

喧騰一時的阿帕契「貴婦賞機團」事件，在紛紛擾擾兩年過後已然落幕，當事人勞乃成接受軍方懲處，但已無心向軍方申請復職。國家重點栽培的阿帕契直升機飛行員，最後卻無法為國所用，國家的寶貴資產化為烏有，這其中若干的環節與做法，政府有必要加以省思，以避免類似遺憾再次出現。

從各項事證觀之，勞乃成所犯事件，無論是未經許可就將阿帕契飛行頭盔私帶出營區，或是私下放行貴婦親友團到停機棚近距離觀看阿帕契直升機，實屬違反軍方紀律事件，並非洩密案。檢方經過多次調查，也認定勞乃成並未洩漏軍事機密，軍方對勞乃成祭出記大過調職，公懲會的休職兩年處分，就比例原則而言，已是對勞乃成的重懲。軍方在事件過後，若能平心靜氣地處理後續問題，讓勞乃成復職，對勞本人及國軍，應是妥善的結局。

但現實狀況並非如此，勞乃成因阿帕契貴婦賞機團事件，在當時已成千夫所指的社會氣氛下，不僅是阿帕契飛行部隊上下受到懲處，甚至連時任參謀總長嚴德發上將、陸軍司令邱國正上將，都遭記過處分；而時任國防部長高廣圻曾因此案請辭但獲慰留，在決策高層要求重懲的政治環境下，當事人勞乃成還能再留在軍中嗎？有哪一位軍中長官敢擔起這個政治責任呢？

人非聖賢，孰能無過，若能自我反省，理應有戴罪立功、繼續為國效力的空間。勞乃成未提出復職申請案，著實令人感到遺憾，但在軍中還有幾起高階軍官因案遭懲處的案件還在進行中，有些懲處的比重上其實也有可議之處，若能以勞案為戒，讓這些高階軍官在接受應有的懲戒之後，仍有繼續為國效力的空間，相信應是較佳的處理方式。