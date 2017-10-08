國防部：中國持續強化對台武備

2017-10-08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會本週三將邀國防部長馮世寬進行業務報告及備詢，根據國防部送抵立院的書面報告指出，中國航艦與軍機編隊數次航經台灣周邊海、空域，凸顯其在建設現代化戰力的同時，持續強化對台武備。

對於中國強化對台武備，國防部將加強「聯合作戰效能」、「推動國防自主」等政策因應，除先後於今年七月、九月成立「資通電軍指揮部」、「防空暨飛彈指揮部」，另根據長期需求，藉由機、艦國造等帶動國防產業發展。

朱日和閱兵 新式裝備逾四成

針對我國周遭局勢，國防部報告指出，中國國家主席習近平去年十一月針對兩岸發展問題，提出「六個任何」，習今年七月底在朱日和戰訓基地閱兵，校閱以聯戰思維編成的部隊，兵力涵蓋傳統及非傳統作戰領域，新式武器裝備比例更達四十％以上。

報告也提及，中國為確保國家利益，持續提升綜合國力與軍事現代化，結合「一帶一路」經貿戰略，積極參與國外聯合軍演、護航維和行動與建設海外軍事基地，企圖突破美國、日本戰略圍堵，展現戰略威嚇實力。

為因應外在威脅，國防部強調，國防部明年度預算約三千兩百七十八億元，主要預算增列項目包括提高武器裝備自研自製能量、對美採購新式武器、深化國內後勤維保能量、基層部隊戰鬥裝具汰換等。