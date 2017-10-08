稱大陸 「自認是中國一部分」

2017-10-08

〔記者鍾麗華、彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德在立法院答詢時，多稱對岸為「中國」，而非「大陸」或「中國大陸」，對此，學者除肯定賴揆稱對岸為中國，也希望公文書可以改過來，否則就如同馬政府一樣承認「自己是中國的一部分」。

扁政府執政時，官方稱對岸為「中國」；馬政府二○○八年上台後，外交部就改稱對岸為「中國大陸」或「大陸」，外賓訪台則改用「訪華」，不再沿用扁政府時代「中國」、「訪台」。

學者籲公文書勿陷「一中架構」

去年蔡政府上台後，外交部官員上簽呈建議把外交文件對國家簡稱「華」改為「台」，遭處分調職；而府院新聞稿多稱對岸為「大陸」或「中國大陸」，連民進黨九月二十七日駁斥中國國台辦的新聞稿，也稱對岸為「中國大陸」。

民進黨中國事務部前主任、健行科大教授顏建發認為，統派餘毒、思想幽靈一直糾纏台灣，但很多其實都是「心魔」、畫地自限。我們是主權獨立國家，若連政府內部的公文書都落入「一中架構」，無法自己決定用語，怕被當成是挑釁中國，未免也太過軟弱。而一再退讓，才會讓中國更看不起、吃定台灣。

政大台文所講座教授陳芳明表示，他支持賴揆的說法，馬政府在「九二共識」下，稱對岸為大陸並不奇怪，但現在政府既不承認「九二共識」，希望公文書也可以改過來，否則就如同馬政府一樣承認「自己是中國的一部分」。

亞太和平研究基金會執行長林文程受訪時也表示，依據憲法，台灣官方名稱叫中華民國，對岸則為中華人民共和國，他們一方面自稱中國，卻不讓台灣以中國稱呼，「難道我們要一直叫他們中共嗎？」呼籲兩岸間應互相尊重，否則就是欺人太甚，把台灣逼到牆角。

清大社會所副教授陳明祺認為，雖沒必要刻意掀起緊張，但對岸也以中國自稱，行政部門公文非國際文書，台灣用他們自己的名字稱呼對方，「為什麼不行」？

不過，政大國際關係研究中心主任丁樹範認為，蔡總統若希望能與對岸建立關係，對中國顧慮的問題「也要顧及到」，多一事不如少一事，行政院公文或新聞稿的相關修正應「暫時不用動」，否則只會加大中國對民進黨不信任的懷疑程度。