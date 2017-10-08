官方文書 立委籲稱對岸「中國」

2017-10-08

肯定賴揆答詢多稱「中國」

〔記者鍾麗華、鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德九月二十六日首度以閣揆身分在立法院答詢時表達自己是「主張台獨的政治工作者」，並多稱對岸為「中國」，而非「大陸」或「中國大陸」。立委進一步認為，包括政府公文書與相關文件仍稱對岸為「中國大陸」或「大陸」，延續過去「一國兩區」的架構，賴揆既然要彰顯台灣是主權獨立國家，呼籲蔡政府應把行政院長說法落實在政府公文書中。

稱大陸就落入「一國兩區」

賴清德答覆立委多以「中國」稱呼對岸。例如九月二十六日回答親民黨立委陳怡潔質詢時，賴稱「親中愛台」就是以台灣為核心，對「中國」伸出友誼的手；十月三日答覆國民黨立委盧秀燕台海情勢時，賴表示，對十九大之後的「中國」領導人或「中國」要抱持期待。不過，賴清德九月二十九日回答國民黨立委林德福有關兩岸經貿時，除用「中國」，也兩度以「中國大陸」稱呼對岸。

時代力量立委徐永明說，美國、日本稱「中國」，也不會叫「大陸」，這是國際社會的用語，基於尊重對方，台灣當然也該用「中國」一詞。如果台灣稱對岸為中國大陸或大陸，就落入「一國兩區」架構下，無論誰使用這樣的稱呼，等於承認台灣是中國一部分。

徐永明指出，他注意到，前行政院長林全任閣揆時，對外發言或施政報告，都是使用大陸或中國大陸，很高興賴揆以中國稱呼對方，這是前後任閣揆最大的不同處之一。他認為，賴揆說法應貫徹成為行政部門的政策，官方用語應該統一，最好府院也能一致。

民進黨立委林俊憲認為，稱對岸為中國，是基於既有事實，而使用大陸或中國大陸，是延續過去國民黨的意識形態。台灣政府有權決定公文書的用語，不能受限於對岸，如果更改用語就會影響兩岸關係，只證明中國的霸權心態。

政院：無改變用語計畫

林俊憲質疑，當政府受限於兩岸交流的氛圍，持續稱呼對岸為中國大陸，北京政府可以體會台灣政府的善意嗎？有改變對台灣的態度嗎？

對此，行政院表示，目前沒有更改各部會公文書用語的計畫。黨政人士解釋，總統府、外交部平時視各種敘述、語境上的不同脈絡，有使用「對岸」、「中國大陸」、「北京當局」、「中國」等。一如我們使用「華府」、「美方」、「美國」等，基本原則就是遵循符合主權、尊嚴、對等的原則。而兩岸政策上，蔡政府與馬時代本來就不一樣，沒有相提並論的意義。