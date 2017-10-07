2017-10-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕為期6天的全國運動會，訂於本月21日在宜蘭開幕，宜蘭縣政府昨天傍晚在縣政中心「協力擎天」廣場舉行聖火取火儀式，由國立宜蘭高中畢業的現役籃球國手周暐宸擔任搓木手，他身著原住民服飾，透過「鑽木取火」方式引燃大會聖火，象徵全運會即將啟動。

昔日台灣省運動會獲得長跑金牌的宜蘭縣籍選手、泰雅族耆老簡連一，把聖火傳遞下去，全運會聖火今天起繞行台灣本島、離島共22縣市，展開為期12天的傳遞工作；宜蘭縣曾在1992年承辦區運會（全運會前身），相隔25年後，再度舉辦全運會。