國際廢除核武運動 摘諾貝爾和平獎

2017-10-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕二○一七年的「諾貝爾和平獎」六日揭曉，由知名度不高的非政府組織「國際廢除核武運動（ICAN）」奪下殊榮，表彰該組織在北韓核威脅升高、伊朗核協議可能面臨廢除之際，鍥而不捨地帶領全球關注核武可能引發的人道危機，並促成聯合國首度通過及簽署開創性的禁核條約，是廢除核武的主力，將可獲一百一十萬美元獎金（約三三七○萬台幣）。

挪威諾貝爾委員會指出，全球正處在核武潛在風險比過去更加嚴峻的時刻，有些國家加速推動核武現代化，也有北韓等更多國家積極取得核武，對人類及所有生命帶來持續且實際的威脅。委員會讚揚，ICAN秉持核武戰爭將造成人類苦難的立論，致力促使各國「譴責、禁止及銷毀核武」，已成功讓一○八國作出被稱為「人道主義承諾」的諾言，其不懈努力正好填補當前關於核武的「法律漏洞」。不僅如此，ICAN更推動聯合國在七月通過歷來首個適用全球範圍的《禁止核武條約》，為廢除核武運動取得突破性的階段成就。

紐約時報指出，ICAN獲獎狠狠駁斥不屑簽署禁核武條約，甚至批評該條約「一廂情願」的國家，包括美國、俄羅斯、中國、法國、英國、印度、巴基斯坦、以色列和北韓。俄國總統普廷在和平獎出爐後重申，為了達成全球安全穩定，「除了核武均勢，沒有替代方案」。

支持北大西洋公約組織保有核武的挪威政府則十分尷尬，畢竟和平獎是由挪威國會指定的委員會頒發。挪威總理索伯格向ICAN道賀，但重申不會簽署禁核武條約。

對於該組織獲頒和平獎，ICAN主任費恩（Beatrice Fihn）稱深感榮幸，此獎是對數十年來堅定反核武的全球人士，以及曾遭受原子彈轟炸的日本廣島、長崎兩地倖存者的致敬，同時也向擁核國傳達一項訊息，發展及使用核武的行為「不可被接受」，認為擁核為合法之舉及安全之本，更是錯誤且危險的理念。更重要的是，隨著全球可能因挑釁言論，輕易陷入無法言喻的慘狀，禁止核武器的最重要時機正是「現在」，「解除核武並非白日夢，而是迫切的人道主義需要」。