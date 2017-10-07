22外商投資千億 蔡︰投資台灣良機

2017-10-07

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部昨舉辦「二○一七全球招商論壇」，廿二家外商簽署投資意向書，未來三年在台投資達新台幣一○六三億元；總統蔡英文出席致詞，向外商呼籲「現在就是最適合投資台灣的時候」，目前台灣經濟已恢復動能，希望外商能繼續將台灣納入投資首選。

經濟部昨舉辦論壇匯總一年來招商成果，與廿二家外商簽署投資意向書，包括十一家歐商、六家亞洲公司及五家北美公司，總投資金額達一○六三億元，較去年成長一．二％。

包括德國知名材料商科思創（Covestro）、贏創（Evonik）等。值得注意的是，今年投資主力為綠能產業，尤其是離岸風電投資，包括德國風場開發商ＷＰＤ、丹麥風場開發商ＣＩＰ（哥本哈根基礎建設基金）、加拿大風場開發商北陸能源及德國風機商Enercon等，顯示綠能政策促進投資；此外有半導體業者及化材商，包括意法半導體、超微電腦，還有日本化材商KH NeoChem、日商ＴＤＫ等。

蔡英文表示，相信現在就是最適合投資台灣的時候，今年已看到很多經濟商業指標不斷向上提升，包括出口連續十二個月成長、ＧＤＰ成長超越預期等。

蔡英文說，過去幾十年投資外流，但目前證明已能把工作及機會帶回，台灣台積電、華邦電最近相繼宣布破千億重大投資案，已展現他們對台灣經濟的信心，也是為台灣經濟潛力背書。