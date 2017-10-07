《焦點評論》關鍵在大局觀

2017-10-07

記者鄒景雯／特稿

行政院終於敲鑼打鼓要正視人口變遷的嚴重性了，國發會主委的換角，顯然是最關鍵的因素，所謂「兵隨將轉」，有力的領導與正確的目標設定，是政府治理的要件，下一步，外界期待賴內閣今後的執行力想必也會有不同於以往的改變，才對。

只要比較國際指標，就知道台灣人口減少與老化的快速，早已名列前茅。如何因應這嚴峻的挑戰，不外二者，一是增加生育，二是增加移民，可惜的是，前任政府耽於短線近利，少有人願意面對這個棘手的困難，以致貽誤了寶貴的處理時機。其中，增加生育已經緩不濟急，也脫離現實太遠，同步提出一套完備的移民政策，恐怕更具實效。

但是即使要推動有計畫地移入外來人口，時間也所餘不多了。二○二一年開始到二○四四年，被專家估計為必須大量引入移民的高峰期，否則這個社會的運作將發生困難。若要緩和可見的衝擊，政策步調勢必要愈早踏出愈好，此乃無庸置疑的常識，問題是：台灣希望引進什麼樣的人才？是四、五十萬的產業勞工嗎？或是起碼比例的白領專業人才？而這個抉擇，又是另一決策擔當的考驗。

美國開放移民，各國菁英的加入，成就了美國的偉大，同樣的，台灣要佈建一個活力社會，移民的結構一定要完整。這個道理，前內閣清楚，今年四月曾由國發會送行政院通過「外國專業人才延攬及僱用法草案」，希望以特別立法方式排除法律規範，創造出外國人在台工作的居留、工作及生活的誘因。但是這個草案卻到現在還卡在立法院，而民進黨是過半的絕對多數黨，這種執行力怪不了他人。

事實也是如此，稱為攬才法案的此一人口政策配套，在立法院上會期是因民進黨立委對實習及尋職簽證有意見，並決議要衛環、教文委員會聯審，竟拖到本會期重新付委，十九日才要開始審查。

當時，民進黨立委為低階白領代言，執著於「假實習真工作」等錙銖上計較，這是從部分勞工的角度，而非整體人口的視野，在進行小局觀，不能說錯，但是民進黨缺乏大局觀的政策勇氣與說服能力，以及協調整合的耐力，則是非常大的缺憾。

往者已矣，寄望賴內閣施政，不僅是擺對方向，更能貫徹落實，未來在立法院充分展現真正的主政魄力。