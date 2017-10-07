減稅鼓勵「培育」明年提方案

2017-10-07

〔記者陳鈺馥、李欣芳／台北報導〕稅改本會期闖關立法院，朝野紛加碼要求提高綜所稅標準扣除額。民進黨立委蔡易餘昨在立院院會施政總質詢時呼籲，應考量如何舒緩少子化危機；行政院長賴清德答詢強調，「少子化問題很重要，我們應多關心」，會請財政部了解有無調整空間；財政部長許虞哲答覆，會因應少子化在明年中提出相關修正案。

立委促扣除額擴及大學畢前

蔡易餘質詢指出，政府想藉推動稅改處理分配正義問題，盼能減輕低收入戶負擔，只是沒處理到少子化危機。他認為，幼兒學前扣除額每人每年二萬五千元，若把學後至大學畢業前也列入特別扣除額，雖會增加六十億元的稅損，但可投資未來並舒緩少子化。

賴揆答詢指出，此次稅負優化政策，主要是合理分配稅負、降低薪資所得者的稅負，「少子化問題很重要，我們應多關心」，會請財政部了解有無調整空間；許虞哲指出，預計在明年中針對少子化提出相關修正案。他強調，現在每人已經有八萬八千元的免稅額，可減輕納稅人負擔。

他也建議，政府已在股利所得課稅採取乙案，盼也能多鼓勵年輕人投資股票；賴揆表示，年股利所得九十四萬元以下者，採用乙案，可扣抵金額皆在上限八萬元內，已涵蓋多數年輕投資人。

蔡易餘也質疑，據「促進產業創新條例」規定，中小企業只要符合環保、勞工、食安法規，研發支出最多可減免卅％營所稅，去年就減免了一○五億元，已淪為企業閃稅管道，徒使政府流失稅基。

許虞哲強調，世界各國都非常鼓勵研發，當初才會保留下來，將來會配合經濟部進行檢討。賴揆指出，可換另一角度思考，公司愈注重研發，才愈能與國際接軌。