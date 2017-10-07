國家「育人」計畫啟動 賴揆領軍

2017-10-07

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣生育率低迷頻拉警報，國發會主委陳美伶昨表示，今年台灣新生兒不到廿萬人，「人口問題已成國安問題」，為提高決策效率，現行政院下設人才與人口兩政策會報將整併、拉高層級，未來將由行政院院長賴清德親自主持會議，最快十一月中召開第一次會議，盼有效提高出生率，讓台灣競爭力不因人口危機而降低。

人才、人口會報整併 拉高層級

陳美伶昨宣布啟動國家「育人」政策及規劃新移民、留才政策，納入國發會未來新工作重點之一，其中育人政策指的是「生育、養育與培育」，也就是從生育率提高到養育問題及人才培育，每個階段都要提出相對應政策。

陳說，內政部最新統計，台灣一到八月新生兒人數僅十二．七萬人，今年恐會低於廿萬人，出生率低於死亡率的「死亡交叉」現象，必須提前預警；同時台灣老化速度快，預估明年進入高齡社會（老人人口超過十四％）、二○二六年晉升為超高齡社會，首當其衝是勞動人口逐年減少，影響台灣競爭力。

她指出，過去關於生育率討論不管是在內政部或衛福部，都是從補助、福利角度出發，但許多調查都提到年輕人不婚、不生關鍵在於房價太高及低薪問題，未來國發會擔任主要幕僚，會把產業、經濟因素納入考慮，一併討論低薪、房價問題。

通盤考量經濟因素 提高生育率

另台灣婦女勞參率在卅歲之後下滑，陳美伶直說可惜，她表示未來婦女勞參率如何提升會當做一個特別議題，有許多政策都可以檢討，包括部分工時等。

過去人口政策會報及人才政策會報分別由行政院副院長及國發會主委擔任召集人，基於人口問題已是國安問題，必須提高層級，加上參與的部會多有重疊，為提高決策效率，陳美伶也向行政院提議整併並獲得行政院同意。