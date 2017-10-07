遠銀遇駭 金管會︰客戶權益不受影響

2017-10-07

〔記者李靚慧／台北報導〕遠東商銀內部電腦遭駭客入侵，導致帳戶內鉅額外幣被轉走，對於為何封閉的系統會遭病毒入侵？遠銀表示會儘速查明，目前已將網路切斷，並將強固SWIFT交易內控機制，委託第三方專業資安管理與技術顧問公司，全盤檢視現行網路防禦，強固防火牆及入侵偵測系統等資安設備，以保障資訊系統安全。

金管會昨晚也發出新聞稿說明，強調未來若有損失，全額由該行承擔，客戶權益不受影響；金管會已要求該行立即強化網路安全防禦，其他銀行系統皆正常。

遠銀︰強固SWIFT交易內控機制

遠銀昨天表示，因即時發現異常交易，已將損失金額壓到五十萬美元（約新台幣一千五百萬）以下；此外，事件發生後主動通報金管會，並向調查局通報疑似洗錢交易，請刑事局請求國際刑警組織及SWIFT Alliance協助調查。

遠銀總經理周添財昨指出，由SWIFT指示通匯行將錢匯出，錢雖從遠銀匯出至另一家銀行，但沒有再轉給特定受益人或是駭客帳戶，這些錢仍在金融體系內，因而能在第一時間緊急將錢找回。

周添財說，SWIFT匯款機制有多種，某些特定代號僅能匯至銀行，某些代號則是匯至特定帳號（受益人）；此次遠銀遭匯出的，大多僅是匯至銀行，這些受款行接到遠銀通報後，才發現收到這些「無主」款項，因是來自遠銀，收款行就將錢還給遠銀。