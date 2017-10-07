新興毒品氾濫 多與黑幫有關

2017-10-07

〔記者邱俊福、項程鎮、黃捷、溫于德／台北報導〕政府已全面展開反毒行動，目前祭出的策略是以「人」為中心，追緝毒品源頭，並以「量」為目標，消弭毒品查緝方式；另對於新興毒品氾濫問題，因多為三、四級毒品，常透過合成方式一再推陳出新，法務部決定增加人力和設備，擴充檢驗量能，並提升尿液檢驗量能，預定年底可完成。

此外，警方與調查局追查發現，毒品源頭與黑幫脫不了關係，破獲的大宗毒品案中，時而發現是由竹聯、四海等幫派份子操控運送與販售管道，也時見地方角頭涉入中、下游販毒。

高檢署指出，現行新興掃毒策略，包括以科技化策略整合毒品網絡圖像，達到向上溯源毒梟效果，並添購新設備，提升檢驗新興混合型毒品的成分。警政署則採「全面緝毒」、「斷根溯源」、「區域聯防」、「偏鄉掃毒」及「護少（年）專案」五大行動策略，配合「提升緝毒獎勵」措施，鼓勵員警致力掃蕩毒品犯罪。

食藥署統計，濫用藥物前三名為甲基安非他命、Ｋ他命及海洛因，但近年新興毒品大量流竄，Mephedrone（俗稱喵喵）、Bath Salts（浴鹽）等合成卡西酮類，近七年成長數十倍，若將新興毒品總數合算，已擠下Ｋ他命排名第二。

檢警表示，新興毒品常偽裝成咖啡包、零嘴或糖果，外觀看似無害，卻因摻混多種成分，致死率是一般毒品的八至十倍。據法務部法醫研究所統計，今年上半年已有六十人死於合成卡西酮類毒品，死者平均年齡二十四歲。