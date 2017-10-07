修法掃黑 降低組織犯罪構成門檻

2017-10-07

遏止黑幫介入政治 法部規劃 犯行只要符合持續性、牟利性二者之一就成罪

〔記者項程鎮、陳鈺馥、邱俊福／台北報導〕對於立法遏止黑幫介入政治，行政院長賴清德昨表示，如要修法也要儘快，政府要做的事就是讓人民安心。據悉，法務部正加速修法腳步，擬降低組織犯罪構成要件門檻，完成修法後，涉案團體犯行只要符合持續性、牟利性二者之一，就可認定為組織犯罪加重處罰。

擬增視訊條款 保護證人

此外，法務部也考慮在「組織犯罪防制條例」新增「視訊條款」，讓證人或檢舉人可透過網路視訊方式作證，避免他們擔心遭黑幫鎖定威脅而不敢出面作證或檢舉不法；法務部下週將開會討論上述修法方向。

依法務部規劃，擬將組織犯罪的定義由原本須有持續性及牟利性，法條中的「及」改為「或」，也就是組織犯罪不必同時兼具持續性「及」牟利性，只要符合持續性「或」牟利性的惡行，就可成罪。

官員表示，現行法條對組織犯罪的構成要件門檻過高，限於同時兼具持續性及牟利性，導致檢警偵辦和認定組織犯罪相當困難。事實上，許多以眾暴寡、恃強凌弱的惡行，未必兼具牟利性或能輕易抓到牟利證據，造成無法處罰的後果，因此有必要修法調整現行的狹隘性定義。

警政署認同法務部的修法方向，認為隱身於政治或社會運動團體背後的幫派，最容易藉由社會運動或集會實施不法，但要舉證其間具有「牟利性」，確實有難度。不過警政署也建議，未來修法應適當區別黑幫和一般社會運動團體，以免產生後遺症。

賴揆︰要修法就要快

行政院長賴清德昨在立法院受訪表示，大家心底都有一把尺，哪個幫派造成社會不安，哪個政黨用暴力方式從事政治活動，「這都很清楚，不難界定！」社會對於黑幫加入政黨確實有疑慮。他說，不管是必要的政策或修法。如要修法的話，要儘快修法，如此才能讓國人安心，社會才有辦法進步。

賴清德也談及毒品問題，他說，國人最關心的面向是治安，特別是毒品問題，他前天在行政院院會就特別指示法務部、內政部，要採取具體行動，同時對於公然在社會滋事的團體採取有效作為。