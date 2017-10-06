日曆紙寫人生 78歲阿公傳家寶

2017-10-06

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕數位時代民眾習慣電腦打字，親手寫書已少見，現年七十八歲的仁濟中藥房負責人曾維照，將自己的人生傳記，用筆寫在一張張日曆紙背面，共八卷約五萬字。他的媳婦、嘉義縣社會局副局長張翠瑤攤開細細閱讀，感動地說：「公公一生努力，用什麼來傳家？就這八卷日曆紙！ 」

中藥房負責人 親寫5萬字

曾維照生長在醫學世家，父親曾錦汶在台東縣台東市開設仁濟中醫診所，是當地名醫；曾維照初中畢業後投效海軍，退伍後在家開設中藥房，雖然學歷不高，但自學書畫，習得一手好字，他留了一把白鬚似美髯公，拿起畫筆就像時光倒流，有如古人作畫。

撕下就寫 最長一卷6公尺

曾維照兩年多前開始寫自傳，但為什麼用日曆紙來寫？他笑說：「因為家裡有日曆，想要寫作時就撕下來寫，很方便，一寫就停不下來，不夠就一張黏一張。」約四十公分長的日曆紙，短卷用七、八張，長卷用十三、四張，最長的一卷約六公尺，攤開來相當驚人，一卷卷滿滿漂亮的行書黑筆字。

老人家的自傳相當有趣，「夫妻一世」之卷寫著妻子嫁入曾家後所受苦難「真是罄竹難書」，「只有在有生之年加倍愛她來彌補數十年所受的苦楚」；「我的一生」之卷則記載父親訓誨「只要你喜歡什麼都可以」，更為父親寫傳記「我的父親一代名醫曾錦汶」。

張翠瑤表示，公公年紀已大，老人家藉由書寫人生讓頭腦更靈活，原本公公交代閱讀，還希望子孫幫忙打字修改，但她一卷卷攤開細覽，對公公的記憶力讚歎不已，深覺親筆書寫的日曆紙「原汁原味更有意義」，一定要留存當傳家寶。

酸甜苦辣人生 原汁原味傳子孫

曾維照說，他曾從軍，跟隨父親學習醫藥，報效國家、對父母盡孝，但妻兒跟他吃很多苦，虧欠太多，因此最長的一卷就是「夫妻一世」，親手寫下傳記，希望留給後代，瞭解父母七十多年來酸甜苦辣的人生故事。

曾維照寫完人生的八卷日曆紙後，有感於台東家鄉在日治時期栽種的黑松、茄苳等老樹逐漸凋零，心有不捨，今年開始走訪百齡老樹，如台東氣象站內的黑松、更生路上的茄苳，觀察形體後以國畫方式繪出，他說：「老樹記錄圖畫是我的責任。」