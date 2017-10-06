稅改要公平 也要競爭力

2017-10-06

記者鄭琪芳／特稿

各界嚴格檢視蔡政府的稅改方案是好事，但重點應放在稅制是否更具競爭力、稅收損失能否承擔等；若只在意「偏見的公平」，忽視「整體競爭力」，要求以此前提規劃稅改方案，恐怕會有更大的問題。

今年九月，蔡政府與川普政府陸續宣布稅改方案，前者降低股利稅負，將綜所稅最高稅率由四十五％降至四十％，並調高綜所稅三項扣除額，營所稅則由十七％調高至廿％，未分配盈餘減半課徵；後者將企業所得稅由卅五％降至廿％，個人所得稅最高稅率從卅九．六％降至卅五％，同時也調高標準扣除額。

小英稅改與川普稅改，都是朝減稅方向規劃。不同的是，兩者減稅規模差很大，小英稅改估計一年稅損約六十九億元，川普稅改估計未來十年稅損上兆美元，甚至超過兩兆美元。相同的是，兩者都是希望透過減稅吸引投資，同時祭出提高扣除額的措施，讓一般民眾也享受減稅利益。

上述稅改方案同樣遭質疑「圖利富人」，以小英稅改為例，外界的批評不外乎「股利所得稅負降低，有錢人受益較大」、「綜所稅扣除額調高，高所得者減稅較多」等；政府的回應是，高所得者繳的稅較多，減稅金額當然較高，但中低所得者減稅幅度較大。

事實上，以減稅利益分配來看，將小英稅改定義「圖利富人」，確實有失偏頗。

稅改的公平與競爭力有如天平兩端，如何求取平衡，不失公平、又能兼顧國家整體競爭力，就看蔡政府的施政智慧。