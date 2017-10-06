36％低所得免繳稅 0.1％高所得納稅款占35％

2017-10-06

適用稅率12％以下者 有效稅率不到4％

淨所得逾千萬元者 有效稅率達35.56％

〔記者吳佳蓉、高嘉和／台北報導〕不管台灣是哪個政黨執政，只要推動稅改，往往被批評是「劫貧濟富」、「圖利富人」等，激化社會貧富對立；根據綜所稅申報資料，六一三萬納稅戶中有三成六是免報繳所得稅，而適用稅率四十五％者，占比僅約千分之一，其應納稅款占比近三成五；另適用稅率在十二％以下者，有效稅率不到四％，但淨所得逾千萬元者，有效稅率達卅五．五六％。

以目前稅制來看，單身、沒扶養親屬者，所得低於十七．五萬元就免申報，加上首報族多為薪水族，還可扣除薪資特別扣除額十二．八萬元，只要年收入沒超過卅．三萬元是可免報繳所得稅；根據二○一五年最新綜所稅申報資料統計，有近二二七萬戶、占比超過三成六的低所得者是免繳所得稅。

所得最高1成 繳稅占比81％

至於申報所得淨額超過千萬元者，不到萬人，繳稅金額達一○八六億元，占總稅收近三成五，平均每人應納稅額達一一二二萬元，有效稅率更達卅五．五六％，「高所得者繳稅也最多」。

再從綜所稅十分位及廿分位統計來看，所得最高的十％、繳稅金額占比超過八成一，但所得較低的前五分位（五成納稅人），占比僅二％出頭；而所得最高的五％，繳稅金額占比也超過七成二。

稅改縮小貧富差距 後年印證

日前我國駐ＷＴＯ常任代表朱敬一透過臉書砲轟稅改是圖利富人。財政部長許虞哲回應，在綜所稅量能課稅精神下，高所得者稅負遠多於中低所得者，因此繳稅多者，減稅絕對金額一定比較多，「稅改是擴大，還是縮小貧富差距，後年申報所得稅就能印證。」從所得統計來看，財長說的沒有錯。