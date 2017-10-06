葉俊榮︰借鏡日本治黑幫

2017-10-06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕對於黑幫披著政黨外衣滋擾台灣民主社會，內政部長葉俊榮昨與媒體餐敘時提及，未來擬借鏡日本防治黑幫的制度，來遏止黑幫介入政治。

遏止黑幫介入政治

葉俊榮表示，台灣成立政黨非常容易，只要報備就能成立，現有兩百多個政黨，大多數未參與及投入選舉，各政黨理念多元，主張獨立、統一的人都可組黨，只要每年有向監察院申報政治獻金，及向內政部申報收支決算表財務資料即可。但現在出現有政黨不參與民主政治機制，反倒以暴力方式對待其他意見的民眾，甚至在中國新歌聲活動那天，持甩棍攻擊學生，「我那天真的非常震怒！」

葉俊榮提及，自從張安樂二○一三年從中國回台後，就有很多幫派份子加入統促黨，以前還有「檢肅流氓條例」可處理，但被大法官宣告違憲，該法廢止後警方執法權限大不如前。

葉俊榮說，香港民運人士黃之鋒來台，在機場被竹聯幫成員圍堵後，政府已意識到黑幫介入政治的嚴重性，面對暴力不法，目前作法就是「事先了解情資、事中馬上處理、有違法馬上逮捕」，政府一定展現態度，不讓黑幫傷害台灣民主。

他並說，現正追查統促黨背後資金來源，並以「立即反應、即時壓制」、「事後深入追查、向上追究首謀」及「連坐檢肅成員，切斷金流源頭」方式，來貫徹掃黑三打策略。

葉俊榮表示，日本防堵黑幫是在前頭進行管制，避免黑道介入社區及商業活動，整個社會一起動起來反黑，未來也要從社會結構面及制度上，去遏阻黑道勢力威脅民主社會。