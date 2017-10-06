追統促黨金流 檢警調勾稽比對

2017-10-06

〔記者項程鎮、吳政峰、溫于德、謝君臨、邱俊福／台北報導〕對於賴揆指示嚴查犯罪組織，法務部政務次長陳明堂表示，高檢署已根據「督導偵辦重大危害國家安全及社會秩序事件實施計畫」成立專案小組，將結合檢警調機關對組織犯罪及相關案件的「金流」和「人流」雙面夾擊，朝「拔根斷源」方面著手。

陳明堂指出，要徹底解決組織犯罪問題，最重要的是先斬斷「金流」，也就是從剝奪他們的「不法所得」切入，此外犯罪組織常藉由毒品、霸佔地盤等方式籌措資金及擴張勢力範圍，所以必須「拔根斷源」才能達到打擊犯罪、維護治安的目標。

前特偵組檢察官、律師張進豐表示，財政部有個財稅資料中心，只要輸入嫌犯身分證字號，就可查到他在國內金融機構所有的資料，因此個人金流不難查；至於追查地下匯兌，此一匯兌主要透過國內銀樓，目前銀樓己被納入新版洗錢防制法的義務單位，追查金流也較過去容易。

「人流」部分，張進豐指出，組織犯罪需有持續性與結構性才能論罪，但若組織披上政黨外衣，老大變成黨主席，護法更名為理監事，用合法來掩飾非法，追查需要更多技巧，且要注意蒐證完備，否則到時候法院判無罪，反而間接幫忙「漂白」。

據悉，偵辦統促黨成員打人、及清查相關金流的台北地檢署，已與刑事局、調查局洗錢防制處開過專案會議，並已調閱相關資料勾稽比對中。北檢發言人周士榆指出，全案由「吉組」主任檢察官黃惠玲擔任專案小組召集人，團隊成員包含「忠組」曾揚嶺、「愛組」林俊廷與「吉組」張靜薰檢察官。

另外，警政署執行「除暴專案」，已通令全國警察機關對黑幫嚴密蒐證，近期還會有新一波掃黑行動。