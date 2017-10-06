台大濺血案 賴揆宣示 打擊組織犯罪

2017-10-06

強調不能只是3分鐘熱度 現行法律不足處應一併提出

〔記者李欣芳／台北報導〕台大租借田徑場供中國選秀節目錄製「中國新歌聲」演唱會，發生中華統一促進黨成員持甩棍攻擊台大學生濺血案，行政院長賴清德昨表示，近來屢有特定組織團體蓄意滋事，甚至藉端攻擊、傷害國人情事，他要求內政部、法務部及相關部會立即研議積極因應策略與作為，包含追查這些犯罪組織背後有無不明資金挹注等。

賴揆強調，政府要貫徹打擊組織犯罪的決心，務必要加強掃黑的執行力與抑制力，而且所提方案必須要能務實且長期的執行，不能只是三分鐘熱度，現行法律有不足之處也應一併提出，這才是一個負責任的政府應有的作為。

賴清德昨主持行政院院會，就「打擊黑道新型態組織犯罪問題」表示，特定組織團體蓄意滋事，甚至攻擊傷害國人，已引起國人高度關切與不安。他在立法院施政方針報告中所宣示的五大施政目標，其中「幸福家園」，就是要為國人營造安居樂業的環境，而其第一要務，就是要做好治安工作。他特別提醒行政團隊，針對這樣的事件，必須嚴加查辦，絕對不能讓國人對政府整頓治安的決心與能力失去信心。

他表示，行政院近日將舉行治安會報，屆時相關部會要提出完整策略報告。他同時籲請各縣市首長一起協助中央，共同做好打擊犯罪、維護治安工作，讓國人生活得更安全、安心。

符合暴力性、持續性、集團性就是犯罪組織

行政院發言人徐國勇說，賴院長未指明是哪些組織，但只要是暴力性、持續性、集團性，就符合「組織犯罪條例」裡所謂犯罪組織的定義，相關機關會嚴加調查。

徐國勇說，台北地檢署已在偵辦統促黨成員打傷學生一案，這其中也有假借政黨名義的疑慮，所以這部分正由相關機關偵查中。