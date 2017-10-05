戴腳鐐破窗 槍砲犯新竹地院脫逃

2017-10-05

〔記者蔡孟尚、王駿杰／新竹報導〕新竹黑道份子何榮淇持有改造手槍遭警方查獲，被查獲當時曾懇求「希望不要被押」，但昨天下午仍被新竹地院裁定羈押，原本的假釋也將遭撤銷，何嫌竟趁隙持美工刀抵住自己脖子揚言自殺，再用滅火器擊破法院窗戶鑽出，雖雙腳戴著腳鐐仍逃逸無蹤，警力漏夜搜捕中。

擁槍被押 暫送戒護室沒上銬

新竹地院發言人魏瑞紅庭長表示，法警戒護人犯有疏失，會針對導致人犯脫逃這點加以檢討及議處。

四十六歲的何榮淇擔任PUB店長，並以黑道身分圍事，前天被警方查獲持有兩把改造手槍，因他另案假釋中，殘刑還有四年，檢方認定他有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

一男一女兩名法警，昨天下午暫將何嫌押往法院地下室的人犯戒護室，當時何嫌戴腳鐐但沒上手銬，其中有兩間戒護室正在施工，讓他發現地上遺留一把裝潢裁切用的美工刀，何見機不可失，衝去撿起美工刀抵住頸部大喊：「不要靠近！」法警不敢強行上前，何見法警卻步，穿越防火門逃往一樓，還將防火門鎖住阻追。

持美工刀威脅自殺 逼退法警

何在一樓跑到法官開庭時會走的專用通道，看見地上擺放滅火器，用滅火器擊破走道旁強化玻璃，從破洞逃到法院後方的室外停車場，又發現水泥圍牆與鐵絲圍籬的接縫處有縫隙，便彎身鑽出，消失在和人一般高的茅草堆裡。

魏瑞紅說，因為何嫌拿刀抵脖威脅法警不要靠近，脫逃時法警有跟隨，但防火門被何鎖住法警無法跟上。

法警打一一○報案，轄區警方趕抵時何已消失無蹤，警方動員近百警力在法院周邊搜捕，因逢中秋假日，在法院前方興隆路的頭前溪河堤有不少民眾跑步、騎自行車，警方大陣仗搜捕引起民眾議論紛紛，初步搜捕未獲後，正就何嫌人際網絡，鎖定可能藏身處進一步追緝。

由於何男破窗位置是法院後方平面停車場，平面停車場入口可銜接到地下停車場，有人依動線懷疑何嫌第一時間可能從停車場逃回法院，若遇到人甚至可能挾持人質，後來調閱監視器畫面確定何嫌沒回頭，院內加班、值班的員工才鬆了一口氣。

位於竹北市興隆路的新竹地方法院是新建法院，工程歷時五年，今年八月一日剛落成啟用，規劃三十六間法庭，先使用二十六間，全棟採節能減碳的綠能建築設計。