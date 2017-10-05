無心跳器捐 衛福部明討論

2017-10-05

〔記者吳亮儀／台北報導〕越來越多人願意死後捐贈器官遺愛人間，但急需器官移植的人數也大幅增加，目前國內以「腦死」做為判定民眾可捐贈器官的標準，許多傷亡者因身體狀況和生理條件而無法明確做出判定，不少醫界人士呼籲開放「無心跳器捐」；衛福部明日將邀醫界開會討論，可望開放「心臟停止後器捐」和「腦死後器捐」兩者並行，大幅擴大國人器官捐贈的空間。

估每年增百餘人器捐

我國目前以「腦死器捐」做為判定可捐贈的方式，但有許多病患因身體狀況和生理條件無法撐過腦死判定，雖有簽署捐贈意願書，卻因臟器無法再使用而作罷，通常只能捐贈眼角膜；因此不少醫界人士呼籲，希望衛福部開放「心臟停止後器捐」，讓更多有意願民眾能捐贈器官。

衛福部醫事司司長石崇良說，週五將邀醫界討論是否開放「心臟停止後器捐」與相關配套措施，包括手術指引、程序、科學判定和倫理爭議等問題，一旦相關細節和操作指引都能確定，衛福部原則上會支持「心臟停止後器捐」和「腦死後器捐」兩者並行。

荷蘭於一九八一年首先提倡使用「無心跳器捐」做為移植器官來源，至今持續大力推動，越來越多國家在倡導，特別是西班牙，去年有近三千例換腎，且大多是藉由無心跳器捐所捐贈。

「心臟停止後器捐」指的是，在捐贈者心跳停止後，過五分鐘或一段時間再由器官移植團隊取出臟器；但多年來台灣的爭議不少，例如心跳停止就代表心臟和肺臟無法再使用、涉及浪費臟器，還有醫師可能為心死患者注射抗凝血劑、裝呼吸器維持臟器可用，也可能涉及醫學倫理爭議，例如台北市長柯文哲過去在台大醫院主持器捐小組，在選前就曾一度被抹黑涉及違法摘除器官案件，都使「心臟停止後器捐」抹上陰影。

心跳停止判定 毫無爭議

器官捐贈移植登錄中心執行長江仰仁則說，其實「心跳停止後器捐」是最合乎倫理及科學的方式，因心跳停止判定非常容易，且毫無爭議，家屬和病患在生前也較理解及接受；「醫界已有共識」認同開放，只要衛福部給予支持即可。

目前國內一年判定腦死而捐贈器官者僅約兩百多人。江仰仁說，樂觀估計，若各醫院開始加入「心跳停止後器捐」，一年可多約一百至一百五十人死後捐贈器官，彌補部分無法做腦死判定捐贈者的器官來源，以最多民眾需要的腎臟移植為例，一名心跳停止後器捐者可捐贈兩顆腎臟，等於多則有近三百人受惠。