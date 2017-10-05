新聞幕後》2020綁大選

2017-10-05

記者鄒景雯／特稿

九月廿四日民進黨全代會上，蔡英文主席拋出了憲政改革的議題，這個提法，由於事前並沒有與行政部門在內的黨內要角充分討論，因此事後引起諸多揣測，不解蔡主席葫蘆裡到底在賣什麼藥？憲改很迫切嗎？其施政的輕重緩急究竟是怎麼排列的？甚至，連北京都在打聽，在中共十九大召開前夕強調憲改，這是在唱哪一齣？

這個時點倡議憲政改革之所以突兀，被國民黨直指為假議題，李登輝前總統也要求講清楚，關鍵在於現行修憲所需的高門檻如果不先處理，連出國會都很困難，何況即使憲改能成案，還要遭遇交付公投後的挑戰。

原來，這事情是這樣的。全代會之前，蔡總統的府內幕僚在研究這次主席講話的布局，他們以智庫董事長邱義仁在智庫先整理的主要論述架構，作為討論底本，而通篇決定要特別凸顯憲改，則出於總統府秘書長、副秘書長幾個人的共同建議。

總統幕僚們主要基於三點理由：憲改是總統之前的承諾；修憲氣氛需要提早醞釀；這個議題即使民進黨不主動提，也會被別人提出，因而做出了「議題設定」。很顯然，這是內部需要，並沒有考慮外部環境。

總統講完話後，並沒有太揭示具體的時程與步驟，於是瞬間黨內一把號，各唱各的調，有民進黨立委說本會期就要提修憲案，一副已經排上議程的架式。

事實上，憲改的程序，民進黨之前的主張是將國會四分之三通過門檻，降低為三分之二後送公民複決，但這表示國民黨將不再具有單獨否決權，要獲得朝野同意並不容易；憲改的內容，光是國會選制和政府體制，民進黨內就會爭論很久，因此，蔡總統現階段只是請邱義仁與民進黨團開始交換意見，暫時並不會將修憲案擠入滿檔的國會議程上。這個時刻，民生、經濟與改革，絕對是重頭戲。

那麼，修憲接下去的進程如何安排？在蔡總統的主觀想像中，修憲案若經過由下而上逐步匯聚共同意見，最快將在二○二○年合併總統大選一併進行公民投票，以提高投票率，增加公投成功的機會。這點，當然更需要在野黨的同意。

可以想見，「十八歲公民權」的年輕選票壓力最大，是最有可能突圍的修憲之矛。待二○一八年底地方版圖重新洗牌完成，憲改議題就會快速加熱。